Estado tem vale de 1300 euros para famílias pobres aquecerem a casa

O Estado vai atribuir, ainda em 2021, um vale no valor médio de 1300 euros para as famílias mais pobres poderem aquecer as casas. Esta medida faz parte do programa de vouchers eficiência do Plano de Recuperação e Resiliência, que contará com um orçamento total de 130 milhões de euros nos próximos anos e que poderá ajudar um total de 130 mil famílias.

Segundo o Jornal de Notícias desta quinta-feira, o Ministério do Ambiente vai lançar o primeiro concurso neste verão. Haverá 26 milhões de euros para distribuir, podendo atingir pelo menos 20 famílias.

Os vales do Estado vão cobrir a totalidade da despesa. Podem ser utilizados para a compra de fogões elétricos, aquecedores, equipamentos para arrefecer a casa e também instalar painéis solares para a produção de energia para autoconsumo. Os vouchers também podem servir para pagar obras que tornem as casas mais eficientes, como troca de portas ou janelas, ou o revestimento de paredes exteriores e de coberturas.

Estes vales poderão ser usados numa rede de fornecedores. "Há uma oportunidade, à boleia do combate à pobreza energética, de dinamizar a economia local que venderá os equipamentos e fará as instalações nas casas. Queremos que este primeiro concurso seja lançado o mais rapidamente possível, desejavelmente no verão", refere o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, ao mesmo jornal.

Ainda neste ano, o Governo vai lançar um novo programa para as famílias em geral melhorarem a eficiência dos edifícios, no valor de 30 milhões de euros. Neste caso, a comparticipação do Estado é de 70%.