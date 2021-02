EstágiAP XXI. Governo aprova programa de estágios na Administração Pública

Alexandra Leitão, ministra da Modernização e Administração Pública. © Jorge Amaral/Global Imagens

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros (CM), Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, anunciou que foi aprovada a resolução que cria um programa extraordinário de estágios, com a designação EstágiAP XXI.

De acordo com o comunicado do CM, este programa "é uma medida prevista no Programa de Estabilização Económica e Social", que "visa valorizar as qualificações e competências dos jovens licenciados, promovendo a empregabilidade num contexto socioeconómico em que será necessário um excecional apoio à recuperação económica."

Além disso, é ainda indicado que esta medida pretende "promover o rejuvenescimento da administração pública e atrair jovens qualificados para os serviços do Estado."

Conforme explicou a ministra, os estágios vão ter a duração de nove meses, com "uma bolsa que está equiparada à primeira posição remuneratória de técnico superior".

De acordo com a tabela salarial, a primeira posição remuneratória da carreira de técnico superior tem uma remuneração de 998,50 euros.

O Conselho de Ministros aprovou também o alargamento do apoio a pais que estejam forçados a ficar em casa a cuidar de menores de 12 anos devido à suspensão das aulas presenciais.