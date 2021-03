"Estamos a trabalhar data e moldes para receber turistas britânicos"

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo. © Gerardo Santos / Global Imagens

Disse nesta tarde, em entrevista à rádio BBC, que os turistas britânicos poderão voltar a Portugal em maio, caso tenham um certificado de vacinação ou teste negativo à covid-19. É essa a data em que voltaremos a receber cidadãos do Reino Unido?

O que sabemos é que o governo do Reino Unido autorizará os britânicos a sair do país em viagens não essenciais a partir de 17 de maio. Tudo faremos deste lado para podermos receber esses britânicos assim que a situação epidemiológica o permitir, a partir dessa data. Portanto, a partir de meados de maio espero que tenhamos condições para acolher os britânicos.

E em que moldes poderão entrar no país sem controlo?

Essa matéria ainda está em análise. Nós conhecemos agora o nosso plano de desconfinamento e ele não aborda ainda essas questões. Estamos todos expectantes sobre as consequências imediatas deste passe verde digital que está ainda a ser trabalhado pela CE, portanto a seu tempo conheceremos essas medidas e espero que os turistas britânicos entrem em Portugal munidos de um certificado de vacinação, de imunidade, de teste, como de resto poderá acontecer noutras geografias.

Mas para já isso é uma esperança, não é uma regra fixa?

Não, estamos a analisar com todas as áreas do governo de modo a criar todas as condições para receber os britânicos em segurança, preservando também a nossa segurança, ou seja, não só garantindo a segurança de quem nos visita mas também e sobretudo a de quem acolhe.