O trabalho feito a partir de casa não é uma inovação dos tempos modernos nem da era digital em que vivemos, mas é hoje “uma necessidade com contornos cada vez mais criativos para várias empresas na hora de procurar captar e reter talento”.

Maria José Chambel, professora de Psicologia da Universidade de Lisboa e autora e investigadora na relação entre trabalho e família, explica-nos que “desde os anos 1980 que se alimentou uma cultura de excesso de trabalho que não era saudável”. “Quantas mais horas se trabalhasse nos escritórios, melhor, a ponto de ser normal estar lá mais de 12 e hoje isso já começa a ser malvisto, felizmente”, diz. “Foram as empresas tecnológicas, já no novo milénio, que iniciaram esta vaga de flexibilidade agora mais global.”

O facto de dominarem as novas ferramentas digitais – videochamadas, etc. – ajudou as tecnológicas a aderir mais rapidamente ao trabalho remoto, isso e o facto de terem “uma cultura avessa à rigidez”, diz a especialista, que admite que “ainda há muitos gestores em Portugal de uma geração mais tradicional e avessa à mudança”. Falámos com algumas das empresas que costumam figurar no topo dos rankings das Melhores para se Trabalhar e descobrimos soluções criativas, com o objetivo de ter trabalhadores satisfeitos, motivados e, em certa medida, produtivos.

A Farfetch, a primeira startup portuguesa com estatuto de unicórnio (valor acima dos mil milhões de dólares) tem mais de dois mil funcionários na zona do norte e novas regalias para atrair e reter engenheiros que ajudem a Amazon da moda de luxo a inovar. Ana Sousa, responsável pelos recursos humanos, explica-nos que além do trabalho remoto, de casa, os funcionários fazem os seus horários. Agora estão a implementar um programa-piloto para quem queira trabalhar a partir de outro país até um ano. Já o novo programa Boomerang permite a todos os colaboradores com cinco anos de empresa uma licença sabática paga de oito semanas (renovada a cada cinco anos na empresa). Além disso, há 25 dias de férias, mais três dias extra para tarefas pessoais – algo que vimos noutras empresas jovens como esta. O feedback tem sido “ótimo” e Ana Sousa admite que “a alta performance só é possível quando as pessoas estão em equilíbrio pessoal e profissional”.

A Unbabel, uma startup portuguesa que usa inteligência artificial em soluções de tradução, tem o trabalho remoto na sua génese. Usam a plataforma Slack para comunicar as ausências no escritório e não há horários fixos, para “que todos ajustem as tarefas e os projetos às suas horas de maior produtividade”, diz-nos Teresa Silva, responsável pelos recursos humanos.

A crescente internacionalização da empresa que já tem escritórios de Singapura a São Francisco e tem aumentado o número de colaboradores “a trabalhar remotamente full-time”, a maioria nas áreas de vendas e de negócio. O recrutamento para trabalho remoto continua, inclusive em Portugal. Têm um feedback trimestral dos colaboradores “e a resposta tem sido muito positiva”. Neste momento, estão a avaliar se há ou não um melhor desempenho com o trabalho remoto.

Situação igual registamos na Blip, outra startup tecnológica que faz software para aplicações de desporto. Nasceu no Porto, onde ainda está, em 2009 e contagiou o grupo Paddy Power Betfair – a que pertence há oito anos -, com soluções flexíveis criativas. Todos os 320 colaboradores podem escolher ou um dois dias para trabalhar de casa e há duas pessoas que já trabalham sempre de forma remota, algo que vão expandir por ter corrido tão bem. Os colaboradores podem trabalhar em part-time e tirar licenças sabáticas de meses.

23,9% dos portugueses que trabalham em escritórios preferiam poder trabalhar de casa e só 14% têm oportunidade de o fazer (55% deles são mulheres)

De acordo com dados do Eurofund de 2017, apenas 2% da população nacional encontrava-se neste regime remoto de forma regular. Um relatório recente da Savills sobre trabalhadores portugueses em escritórios indica que 23,9% preferiam poder trabalhar de casa e só 14% têm oportunidade de o fazer (55% deles são mulheres). Daí que empresas mais antigas como a Xerox Portugal também apostem cada vez mais na flexibilidade laboral, algo que aplicam de forma concreta desde de 2015, mas que tiveram de promover de outra forma porque havia quem tivesse receio de aderir.

Maria Alexandra Pires, diretora de recursos humanos, explica-nos que começaram a disponibilizar a 100% dos colaboradores telemóvel, portátil e VPN, para todos terem acesso às ferramentas da empresa a partir de casa, e já não têm horários fixos. “Os managers sugerem mesmo que as pessoas trabalhem alguns dias de casa porque em certas circunstâncias são mais produtivas e menos interrompidas”, admite.

Neste momento, têm três colaboradores a trabalhar permanentemente de casa, porque o pediram. Há soluções mais criativas a decorrer, com um pai e duas mães, já depois de gozarem a licença parental, a trabalhar em part-time – ou três dias por semana ou 80% do horário normal. A “responsabilização e a comunicação constante” têm permitido evitar abusos.

A Worten também está a expandir a sua política de flexibilidade desde julho, com cinco medidas – 44% dos trabalhadores já aderiram. Os mais populares são o trabalho remoto, a escolha de horário pelo colaborador e os dias extra de dispensa de trabalho por ano não remunerados. A consultora Edge, há 13 anos em Portugal, desde o ano passado que está a reduzir o número de reuniões para promover a flexibilidade e a autonomia de cada um, e a política de flexibilidade tem trazido uma maior taxa de natalidade nos colaboradores – duplicou no ano passado.

Já a SAS Portugal – especialista em análise de dados – também pratica o horário de trabalho flexível para todos e proporciona o regime de teletrabalho, enquanto a Natixis permite que os colaboradores trabalhem de casa um máximo de seis dias por mês, com 60% a já usufruírem da prática.

A JLL – faz gestão imobiliária -, por outro lado, além de ter desde o ano passado o trabalho remoto um dia por semana – 40% dos colaboradores já aderiram -, dá a tarde de sexta-feira a partir das 14.30, como o faz a BMW Portugal, entre outros. Neste ano permitem aos colaboradores entrar mais cedo, tirarem só uns minutos para almoçar e, assim, saírem bem mais cedo.

Já a Siemens Portugal tem 500 pessoas a usar o trabalho remoto, enquanto a Liberty Seguros admite-nos que com o horário flexível e o trabalho de casa (até dois dias por semana) tem reduzido a taxa de absentismo.

A investigadora Maria José Chambel explica, no entanto, que o trabalho remoto “não é para todos”, porque cada um “tem atitudes face ao trabalho diferentes e há quem se sinta isolado”. “Há inclusive empresas a dar formação para que os colaboradores se sintam melhor com o trabalho remoto e a separar o domínio pessoal e do profissional”, adianta1.