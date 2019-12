Estas são as prioridades do recrutamento para 2020

No próximo ano, 86% dos empregadores pretendem recrutar, revela a Hays no seu Guia do Mercado Laboral. Segundo o estudo, são os comerciais e profissionais das tecnologias de informação os mais requisitados, estando na lista de prioridades de recrutamento de 30% dos empregadores. Seguem-se os engenheiros (22%) e os profissionais de marketing e comunicação (14%).

A maior parte dos empregadores referem que as contratações serão motivadas pelo crescimento das empresas em território nacional (68%) ou no estrangeiro (30%). Contudo, 32% das empresas revelam a necessidade de substituir os seus colaboradores, 19% referem a reestruturação de equipas e 17% o aumento temporário de projetos.

No que diz respeito às competências, a apetência para trabalhar em equipa surge em primeiro lugar nas preferências dos empregadores. Seguem-se as competências técnicas, ética e valores, proatividade e capacidade de trabalho.

Quando aos conhecimentos de idiomas, o português e o inglês surgem em destaque e praticamente em igualdade de importância. O castelhano é valorizado por quase metade (49%) dos empregadores, seguindo-se o francês (32%), o alemão (13%) e o italiano (6%).