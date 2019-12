Este ano, mais portugueses vão de férias no Natal

Este Natal, 12% dos portugueses pretende ir de férias, representando um crescimento de três pontos percentuais face ao ano anterior. Os dados são do estudo de Natal do Observador Cetelem e revela também que o número daqueles que admite não ter disponibilidade financeira para o fazer diminuiu de 22% para 13%.

No entanto, a grande parte dos portugueses inquiridos (60%) afirma não passar férias fora de casa nesta quadra festiva ou ainda não tem planos para as celebrações.

A maioria daqueles que pretende tirar uns dias de férias nesta altura revela a intenção de o fazer dentro do país (81%), sendo o Norte a região mais atrativa – 60% vai passar férias nesta região. Por outro lado, 18% afirma passar férias no estrangeiro.

Com estas férias, os portugueses tencionam gastar 303 euros, menos 79 euros do que no ano passado.

Em relação à passagem de ano, este ano, há uma maior intenção de ir para a rua ou a uma festa neste ocasião (19%), face ao ano anterior (8%). A maior parte dos portugueses vão festejar o fim do ano em casa (73%).