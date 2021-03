Este é o calendário da reabertura do país, passo a passo

Concessionário de carros usados. © Arquivo/Global imagens

A abertura do país depois da nova vaga do coronavírus começa na próxima segunda-feira, 15 de março. Mas o calendário de desconfinamento inclui quatro fases e só vai terminar em 3 de maio. Será mais prolongado do que no período depois do primeiro confinamento.

O primeiro-ministro, António Costa, já admitiu que se Portugal voltar a registar mais de 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, este calendário poderá ser congelado ou mesmo recuar.

Além do calendário, vão manter-se várias regras gerais: a proibição na da circulação entre concelhos no fim de semana de 20/21 de março e entre 26 de março e 5 de abril.

Os horários de funcionamento dos estabelecimentos serão até às 21h durante a semana; ao fim de semana, o horário será para até às 13h ou às 19h para o retalho alimentar.

Este é o calendário de reabertura do país, passo a passo, anunciada esta quinta-feira pelo primeiro-ministro.

15 de março

- Creches, pré-escolar e escolas do 1.º ciclo (e ATLs para as mesmas idades);

- Comércio ao postigo;

- Cabeleireiros, manicures e similares;

- Livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária;

- Bibliotecas e arquivos.

5 de abril

- Escolas do 2.º e 3.º ciclos (e ATLs para as mesmas idades);

- Equipamentos sociais na área da deficiência;

- Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares;

- Lojas até 200 m2 com porta para a rua;

- Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal);

- Esplanadas (máximo de 4 pessoas);

- Modalidades desportivas de baixo risco;

- Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo.

19 de abril

- ensino secundário e superior;

- cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos;

- Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação;

- Todas as lojas e centros comerciais;

- Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 4 pessoas ou de 6 em esplanadas) até às 22h ou 13h ao fim de semana e feriados;

- Modalidades desportivas de médio risco;

- Atividade física ao ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

- Eventos exteriores com diminuição de lotação;

- Casamentos e batizados com 25% de lotação.

3 de maio

- Restaurantes, cafés e pastelarias (máx. 6 pessoas ou 10 em esplanadas) sem limite de horário;

- Todas as modalidades desportivas;

- Atividade física ao ar livre e ginásios;

- Grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação;

- Casamentos e batizados com 50% de lotação.