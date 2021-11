Estes são os cuidados a ter ao contratar um crédito à habitação

Porto © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Dinheiro Vivo 10 Novembro, 2021 • 15:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há muito mais para analisar além do spread na hora de escolher um crédito à habitação.

Ter alguns cuidados no momento da análise das várias propostas de crédito pode significar poupanças elevadas com o empréstimo.

O Banco de Portugal divulgou algumas dicas sobre o que o consumidor deve ter em atenção quando estiver a pensar contratar um crédito para compra de casa.

O supervisor aponta, nomeadamente, que o spread mais baixo não sai necessariamente mais barato. O consumidor deve olhar com atenção para a TAEG (taxa anual de encargos efetiva global) e o MTIC (montante total imputado ao consumidor). Estes indicadores incluem não só os juros a pagar mas também os restantes custos do crédito, incluindo comissões, seguros e outros encargos.

O Banco de Portugal também lembra que o spread pode ser mais reduzido se o consumidor aceitar contratar outros produtos vendidos pelo banco. Mas alerta que as vendas associadas - como o cartão de débito ou crédito - também podem trazer custos ao consumidor.

O prazo do empréstimo também é importante já que prazos mais longos implicam prestações mensais mais baixas mas são, em geral, mais caros, porque o consumidor acaba por pagar mais juros.

O consumidor deve ainda saber que pode escolher entre contratar um empréstimo com taxa fixa, variável ou mista. Na taxa fixa, o empréstimo tem sempre as mesmas prestações mensais mas o custo com os juros é mais elevado, pelo menos início. Na taxa variável, as mensalidades ao banco vão oscilar com o indexante. No caso de escolher um empréstimo com taxa mista, uma parte do prazo será com taxa fixa e o restante com taxa variável.

O Banco de Portugal recomenda que os consumidores analisem bem as várias simulações antes de decidirem qual a proposta de crédito à habitação que vão escolher.