Estes são os distritos com os preços mais baixos de combustíveis

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

O preço do barril de petróleo caiu 9% nos mercados internacionais em dezembro, comparativamente ao mês anterior, o que levou a uma descida de 3% no preço médio de venda ao público da gasolina simples 95 e de 1,8% no preço do gasóleo simples. Os dados são do Boletim do Mercado de Combustíveis e GPL da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), e mostram que Braga, Santarém e Coimbra foram os distritos com os preços mais baixos em Portugal continental.

Com um preço de venda ao público médio de 1,705 euros por litro da gasolina simples 95 e 1,564 euros por litro do gasóleo simples, Braga foi o distrito em que menos se pagou pelos combustíveis em dezembro, com uma descida de 0,8% e de 0,9% respetivamente face à média nacional. Seguem-se Santarém e Coimbra, com preços de 1,709 e 1,710 euros por litro na gasolina 95 e de 1,566 e 1,567 euros no gasóleo.

Do lado oposto da tabela está Bragança, onde um litro de gasolina 95 custou, em média, 1,742 euros e o gasóleo subiu para os 1,598 euros o litro. Correspondem, em ambos os casos, a um 1,3% a mais do que a média nacional. Completam a tabela dos mais caros os distritos de Beja (1,742 euros/litro da gasolina 95 e 1,594 euros o gasóleo), Faro (1,729 e 1,590 euros, respetivamente) e Lisboa (1,729 euros a gasolina e 1,585 euros o gasóleo).

"A diferença de preços médios por litros dos combustíveis rodoviários em Portugal continental é inferior a quatro cêntimos por litros, tanto para as gasolinas como para os gasóleos", sublinha a ERSE no boletim.

Também as cotações dos gases de petróleo liquefeito (butano e propano) caíram na Europa, em dezembro, com uma redução de 15,7% e de 10% respetivamente face ao mês anterior. Apesar disso, o butano negociou, em média, 6,82% acima do propano. No entanto, o preço médio de venda ao público das garrafas mais comercializadas de gás propano e butano, as G26 (correspondem às garrafas de 11 kg de propano e às de 13 kg de butano), sofreram um acréscimo de 1,9% e de 2,1%, respetivamente. Nas garrafas G110, as de 45 kg de propano e de 55 kg de butano, houve uma subida de 2,4% no propano e uma descida de 2% no butano. O GPL Auto subiu 1,4% face a novembro.

Sobre a componente dos impostos no preço final de cada um destes combustíveis, saiba que vale 37,3% no GPL Auto, 22% no gás propano e 24,2% nas garrafas de butano.

Nos combustíveis, os impostos pesaram, em dezembro, 50,6% do preço do gasóleo simples e 56,4% na fatura da gasolina simples 95. A cotação e frete foi responsável, apenas, por 27,8% do preço final da gasolina e de 31,3% no do gasóleo.