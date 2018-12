Estes são os impostos que têm de ser pagos até ao fim do ano

Está a aproximar-se o fim do ano e é importante saber quais as obrigações fiscais que deve liquidar até ao fim de dezembro. Verifique se tem algum destas obrigações com a Autoridade Tributária, para não ultrapassar as datas definidas.

Se tiver uma empresa com sede em Portugal, o dia 17 de dezembro é o limite para liquidar o terceiro e último pagamento por conta deste ano.

A 20 de dezembro é a data limite para a entrega das retenções na fonte do IRS, IRC e Imposto de Selo.

A última obrigação nas Finanças é até ao último dia do ano, 31 de dezembro, e deverá ser cumprida com o pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC), se a data da matrícula do veículo for relativa ao presente mês.

