Estes são os sapatos mais caros do mundo. Surpreenda-se com o valor

Chamam-se Passion Diamond, conjugam couro, seda douradas e quase 240 diamantes. Os sapatos mais caros do mundo, produzidos por um artesão italiano para a marca Jade Dubaipor, custam 62,4 milhões de dirham, o equivalente a 15 milhões de euros.

Um único par, número 36, foi apresentado a um grupo restrito de clientes e meios de comunicação social no hotel de sete estrelas Burj Al Arabe, no Dubai. Para já, existe apenas este protótipo, mas depois será feito à medida do pé de quem o calçar, revela a Passion Jewellers Dubai.

O preço não é negociável e ultrapassa em dois milhões de dólares o par que a designer britânica Debbie Wingham tinha apresentado no início do ano.

“O Dubai é a cidade dos milionários e dos multimilionários. Por essa razão, vemo-la como um mercado potencial”, disse Hemanr Karamchandani, CEO da Passion Jewelers.