Estrangeiros a trabalhar em Portugal com maior crescimento de sempre

Portugal voltou a atrair mais trabalhadores estrangeiros, em 2019, registando o ritmo de crescimento mais robusto desde que há dados. No ano passado, foram mais de 34 mil do que em 2018 reforçando uma tendência que já se notava desde 2017. O número de estrangeiros empregados atingiu mesmo o maior valor desde o início da crise, ultrapassando as 155 mil pessoas. Em 2011, ano em que se inicia a atual série eram 151,5 mil indivíduos.

Os cálculos do Dinheiro Vivo com base no inquérito ao emprego, do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o número de estrangeiros a trabalhar em Portugal teve o maior salto entre 2018 e 2019 – mais 28% – a que não será alheia a recuperação do mercado de trabalho. Os dados existentes, e mesmo que não sejam comparáveis, permitem verificar que ainda não foram atingidos os números de 2008, quando estavam a trabalhar em Portugal mais de 178 mil estrangeiros.

Após a crise financeira de 2009 o contingente de trabalhadores de outras nacionalidades decresceu sempre, atingindo o valor mais baixo em 2016, ano em que somaram apenas 103 mil.

Mais jovens e precários

Os trabalhadores estrangeiros em Portugal são mais jovens do que os nacionais, mas mais um terço tem contratos precários. Vamos por partes.

De acordo com o INE, 40% da população estrangeira a trabalhar em Portugal tem entre 15 e 34 anos, enquanto a proporção de nacionais nessa faixa etária é de apenas 25,3%. Também no grupo etário imediatamente superior (entre os 35 e os 44 anos), os estrangeiros empregados são proporcionalmente mais do que os portugueses. Apenas na faixa com 45 e mais anos, a população portuguesa empregada apresenta uma relação maior. Ou seja, os trabalhadores nacionais são mais velhos.

Mas também em termos de qualificação, os estrangeiros batem os nacionais. Mais de 43% da população empregada nacional tem até ao terceiro ciclo do ensino básico, enquanto os estrangeiros são menos de um terço. Com o ensino secundário há 43% de estrangeiros e apenas 28,6% de nacionais. Já no ensino superior, as quotas estão muito próximas.

Apesar de uma qualificação maior ou semelhante aos portugueses, os estrangeiros auferem, em média, um rendimento mensal líquido mais baixo. A fatia mais significativa situa-se no escalão entre os 600 e os 900 euros por mês, tal como os trabalhadores nacionais, mas a maior diferença está no escalão mais elevado de rendimentos. Cerca de um terço dos portugueses está neste patamar, contra apenas cerca de 18% dos estrangeiros.