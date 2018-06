Estrangeiros compram um em cada cinco imóveis

“Em cada cinco transações, uma é feita por estrangeiros” e essa dinâmica é positiva para o país, já que “o imobiliário português não sobrevive só com o mercado interno”, disse Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMI).

Para o responsável, a sobrevalorização dos imóveis, sentida essencialmente em Lisboa e Porto, deve-se essencialmente à falta de imóveis no mercado. “A escalada dos preços não é uma surpresa, ao longo destes dois últimos anos fui alertando” para esta realidade e, justificou, “é o mercado a funcionar”.

Para suster este ciclo, “cabe ao Governo criar as condições para que haja mais oferta”, defendeu em declarações ao Dinheiro Vivo à margem da inauguração do Salão Imobiliário do Porto (SIP). “O Estado e as autarquias têm disponibilidade de ativos” e são necessários “para haver mais oferta”, disse.

O SIP, que abriu hoje portas, na Exponor, Leça da Palmeira, conta com a presença de 120 empresas, entre promotoras imobiliárias, instituições financeiras e mediadoras. “É o maior salão de sempre”, sublinhou Luís Lima, cuja associação a que preside divide com a Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção a organização do evento.

Esta reunião de entidades ligadas ao setor tem o caráter simbólico de reforçar a unidade. “Temos que estar juntos, este é um bom momento para o imobiliário, mas só juntos é que poderemos aguentar as adversidades que surjam” no futuro.

Luís Lima estima que o SIP receba cerca de 30 mil visitantes até domingo, dos quais muitos estrangeiros. O evento contará com a presença de membros da Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa e representantes das associações americana, francesa, angolana, brasileira e moçambicana.

Na sua opinião, “o país pode ser vendido de forma descentraliza”, registando-se já interesse de investidores estrangeiros por cidades como Aveiro, Coimbra e Guimarães.

A secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, marcou presença na inauguração do salão e recordou que “o Governo já aprovou um conjunto muito alargado de instrumentos”, no sentido de contribuir “para que os portugueses tenham acesso à habitação” e para “um equilíbrio entre a oferta e a procura”.