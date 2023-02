Estrangeiros no NOS Alive ficaram em média cinco noites em Lisboa

O festiva decorreu o ano passado, no início de julho, em Algés © Rita Chantre/Global Imagens

São jovens e foram ao NOS Alive em 2022. Ao todo, compareceram no festival 85 mil pessoas (60 mil portugueses e 25 mil estrangeiros), e agora a Nova SBE revela qual o impacto turístico que o evento teve em Lisboa e em Portugal. Segundo o inquérito, 50% dos visitantes internacionais ficaram, em média, cinco noites na capital portuguesa, tendo optado por alugar casa ou pernoitar em hotéis. O valor pago por noite rondou em média 71,46 euros e cada festivaleiro despendeu, no total, 357 euros para dormir.

Já os festivaleiros nacionais, mas que não vivem na capital, permaneceram em Lisboa uma média de 3,86 noites e ficaram alojados em casa de amigos ou familiares (42%). Outros houve que preferiram sair da cidade para dormir (26%) e 17% optaram por ficar num hotel ou hostel.

Em média, os portugueses não lisboetas gastaram aproximadamente 60 euros por noite. E, para chegarem ao recinto do NOS Alive, 43% optaram por utilizar carro próprio e 37,2% escolheram o comboio ou o autocarro para esta deslocação.

Para chegar ao nosso país, 76% dos estrangeiros escolheram o avião e metade desta percentagem resolveu recorrer às companhias low-cost. Já em Portugal, e para se deslocarem até ao Passeio Marítimo de Algés, a maior fatia dos inquiridos utilizou o comboio, mas o autocarro e os TVDE também foram meios usados para chegar ao local do festival.

A maioria dos participantes adquiriu bilhetes para um dia ou passes de quatro dias.

Visitar Portugal

Embora 81% dos festivaleiros estrangeiros tenha indicado que estava em Lisboa por causa do festival, muitos outros (41%) revelaram que iriam visitar ou que já tinham mesmo visitado outras regiões de Portugal. Os que planeavam ficar após o NOS Alive queriam conhecer as regiões Centro (41%) e Norte (29%) do país. Estes terão passado em território nacional uma média de nove noites.

Do total de inquiridos, 558 eram jovens ingleses (15,5% da amostra) com idade entre os 21 e os 30 anos. Destes, mais de 68% revelou ser a sua primeira visita a Lisboa e cerca de 80% disse que era igualmente a sua estreia no festival. E terão sido os amigos (36,4%) e as redes sociais (23,5%) os canais de descoberta do evento.

Os britânicos ficaram em Lisboa entre três a seis noites e escolheram hotel ou hostel e casa arrendada (Airbnb) para a sua estadia. Por noite, em média cada inglês despendeu 74 euros.

Os portugueses

Dos 1193 portugueses inquiridos para este estudo da Nova SBE, metade são de Lisboa e os restantes chegaram do Porto (11,4%) e de Setúbal (7,6%). Desta amostra, 54% tinha menos de 25 anos, ao contrário dos estrangeiros que, na sua maioria, tinham mais de 26 anos.

Pouco menos de 50% das pessoas já tinham participado no festival, sendo que, desses, a maioria tinha estado presente no máximo em três edições passadas e a larga maioria já conhecia Lisboa.

A vontade de voltar ao NOS Alive é grande, com 67% dos portugueses a dizer ser muito provável regressarem já na próxima edição do festival. Da parte dos estrangeiros, apenas 50% aponta essa possibilidade.

Para este estudo foram inquiridas 3600 pessoas, numa amostra com 66,2 % de estrangeiros (2392) e 33,8 % (1208) de portugueses, e uma margem de erro de 2 % e 3 %, respetivamente. O levantamento foi feito no decorrer dos quatro dias do festival.