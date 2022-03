Estrutura Europeia para o empreendedorismo com três novos membros. © DR

Os três novos membros que vão fazer parte da ESNA (Europe Startup Nations Alliance/Estrutura Europeia) para o empreendedorismo, com sede em Lisboa, são a Eslovénia, França e República Checa, segundo comunicado do ministério da Economia e Transição Digital. Esta integração veio na sequência do Fórum Ministerial da ESNA, que juntou no Mobile World Congress, em Barcelona, Espanha, representantes de 14 Estados-membros e da Comissão Europeia (CE).

Este contou com várias participações, como a do secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, a secretária de Estado da Digitalização e Inteligência artificial de Espanha, Carme Artigas e do diretor-geral de Assuntos Económicos e Digitais da Áustria, Florian Fauscher.

Os três membros juntaram-se aos fundadores, Portugal, Espanha e Áustria tendo já formalizado o processo de entrada. A conclusão da adesão está prevista para a primeira Assembleia Geral de membros, que se irá realizar até ao final de abril.

Durante o Fórum Ministerial da ESNA, que se realizou no passado dia 01 de março, foi feito o ponto de situação da implementação da estrutura e o primeiro plano de ação referente ao ano de 2022.

"Há um ano, estávamos a discutir a ideia de criar uma estrutura de âmbito europeu para implementar os objetivos da declaração Startup Nations Standards e, agora, é uma realidade", afirma o secretário de Estado para a Transição digital, André de Aragão Azevedo, citado no comunicado.

"A ESNA foi oficialmente criada e está a dar os primeiros passos para concretizar o objetivo final de fazer da Europa um verdadeiro "startup continente", acrescenta o secretário de Estado.

Para a secretária de Estado da Digitalização e Inteligência Artificial espanhola, Carme Artigas, "a ESNA surgiu para tornar a UE num destino excelente para o empreendedorismo tecnológico. As iniciativas nacionais estão no bom caminho, mas precisamos de coordenar os nossos esforços para concretizar a ambição europeia de duplicar o número de unicórnios (startups avaliadas em mais de mil milhões dólares) no território, para o progresso económico e social. Congratulo-me com a adesão da França, Eslovénia e República Checa e encorajo os restantes Estados-membros a aderirem."

"O objetivo da ESNA é criar as melhores condições possíveis de enquadramento para startups na Europa. Tal funciona melhor quando são consolidadas as iniciativas nos Estados-membros e os projetos da União Europeia. Congratulamo-nos com a estreita colaboração com a ESNA nas áreas importantes de capital de risco e atração de talentos", menciona, em comunicado, o diretor-geral de Assuntos Económicos e Digitais, Florian Fauscher.