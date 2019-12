Estudo da Fed revela que tarifas de Trump estão a prejudicar economia dos EUA

Donald Trump tem prometido, ao longo do seu mandato, recuperar a indústria produtiva dos Estados Unidos, através do recurso a taxas alfandegárias punitivas à concorrência estrangeira.

Mas, um novo estudo da Reserva Federal norte-americana (Fed) indica que os seus esforços lhe saíram ao lado – o estado do setor produtivo está pior do que antes das políticas protecionistas de Trump entrarem em ação, escreve a Vox.

Aaron Laaen e Justin Pierce, ambos economistas e autores do estudo, – que descrevem o documento como “as primeiras estimativas abrangentes do efeito das recentes tarifas sobre o setor produtivo dos Estados Unidos” -, defendem que quaisquer benefícios das políticas protecionistas foram mais do que anulados pelas tarifas de retaliação dos concorrentes internacionais.

Como resultado este setor perdeu postos de trabalho e viu os preços aumentarem para os consumidores.

“Achamos que o impacto do canal tradicional de proteção das importações é anulado no curto-prazo pela redução da competitividade que advém da retaliação e dos maiores custos das indústrias adjacentes”, afirmam os autores.

O estudo confirma as previsões dos analistas de todo o espetro político que alertaram que as tarifas de Trump iriam mais provavelmente danificar a economia norte-americana do que ajudá-la.

Os resultados também contradizem diretamente o que o presidente norte-americano disse sobre os efeitos que as tarifas estavam realmente a ter. Trump afirmou que ” estão a chover milhares de milhões de dólares nos cofres dos EUA por causa das tarifas”. Mas, o estudo revela que as tarifas impostas pelos em materiais como o aço, o alumínio e em produtos chineses não encheram os cofres dos EUA.

O documento fez a comparação de como as indústrias produtivas beneficiaram das tarifas com impacto sofrido pelo aumento do custo de componentes e materiais importados e ainda pelas tarifas de retaliação.

Um exemplo de um componente mais caro para um fabricante americano seria uma peça de aço para um carro fabricado nos EUA, originário da China.

O estudo também constatou que os produtores de chapas de alumínio, produtos siderúrgicos, equipamentos de transporte, caldeiras e eletrodomésticos estavam entre as indústrias cujos preços ao consumidor mais subiram após a entrada em vigor das tarifas.

Preços mais altos no consumidor tornam os produtos menos competitivos no mercado. Portanto, se o objetivo de Trump com as tarifas é dar vantagem aos produtos dos EUA, esse objetivo é prejudicado pelos fabricantes que precisam aumentar os preços porque os seus custos de produção também cresceram, revela a Vox.

A longo prazo ainda não é possível prever resultados, indicam os autores do estudo.