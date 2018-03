Estudo diz que desemprego oculto atingiu os 17,5% em 2017

Um estudo feito por dois investigadores do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) do Instituto Universitário de Lisboa revela que a taxa de desemprego real no terceiro trimestre do ano passado foi de 17,5% – o dobro da taxa oficial de 8,5%.

Os investigadores Frederico Cantante e Renato Miguel do Carmo somaram aos desempregados oficiais os desencorajados, os subempregados, os inativos indisponíveis para trabalhar e os chamados “ocupados dos centros de emprego” e chegaram aos 17,5% daquela a que chamam “taxa de desemprego redimensionada”, noticia o Público desta sexta-feira.

O estudo conclui que no primeiro trimestre de 2013 o desemprego real atingiu os 28,1%, número que contraria os dados oficiais de 17,5%. Até ao primeiro trimestre de 2015 os desempregados mantiveram-se sempre acima dos 25% começando a descer gradualmente até aos 17,5% do ano passado.

Os investigadores aceitaram a proposta feita em 2013 pela Organização Internacional do Trabalho e, para além do desemprego, mediram a subutilização da força de trabalho na sociedade portuguesa.

A 7 de março será lançado um livro com mais de 400 páginas intitulado “Desigualdades Sociais: Portugal e a Europa”, num colóquio comemorativo dos 10 anos de atividade do Observatório das Desigualdades, no qual dezenas de investigadores do CIES procuram desocultar desigualdades persistentes na sociedade portuguesa.

INE diz que taxa de desemprego caiu para 8% em dezembro

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados esta semana, a taxa de desemprego nacional no mês de dezembro de 2017 situou-se nos 8%, menos 0,1 pontos percentuais do que em novembro. A população desempregada de dezembro de 2017 foi estimada em 412,3 mil pessoas, tendo diminuído 1,3% em relação ao mês anterior.

Já face ao mesmo mês de 2016, a redução é de 2,2 pontos percentuais. Diz o INE que é preciso “recuar até julho de 2004 para encontrar uma taxa inferior a esta”.

Para janeiro de 2018, a estimativa provisória do INE da taxa de desemprego de janeiro de 2018 situou-se em 7,9%. Neste mês, a estimativa da população desempregada terá sido de 410,6 mil pessoas e a da população empregada de 4 773,4 mil pessoas.