Estudo: Empresas pretendem contratar mais no primeiro trimestre

Para as empresas nacionais, o arranque de 2020 deve ser marcado por um crescimento da sua força de trabalho. Um estudo da empresa de recursos humanos ManpowerGroup, que inquiriu 626 empresas nacionais, mostra que as firmas pretende recrutar ligeiramente mais até março do próximo ano que em igual período de 2019.

“As intenções de contratação das empresas portuguesas mantêm-se positivas para o início do próximo ano, de acordo com os dados do ManpowerGroup Employment Outlook Survey que revelam uma projeção para a criação líquida de emprego de +10%, no primeiro trimestre de 2020. Estas perspetivas são ligeiramente superiores às observadas no período homólogo de 2019 e mantêm-se idênticas às relatadas para o último trimestre de 2019, marcando um crescimento continuado do mercado de trabalho em Portugal”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

No âmbito deste inquérito que consultou mais de seis centenas de companhias, 15% dos empregadores apontam para um aumento das contratações no primeiro trimestre do próximo ano. Contudo, 76% das empresas refere que não prevê qualquer alteração e apenas 5% dos empregadores anteveem uma queda. “No contexto europeu, Portugal surge como o 4º país com a mais alta projeção para a criação líquida de emprego no primeiro trimestre de 2020”.

Entre os setores mais dinâmicos na contratação são o setor financeiro, de seguros, imobiliário e de serviços “com uma projeção de +17% nas perspetivas de contratação, uma previsão quatro pontos percentuais acima da registada para o primeiro trimestre de 2019”.

A hotelaria e restauração mostra “também bons indicadores, com uma projeção de +16%, o que representa uma subida de 12 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2019 e de 3 pontos com respeito ao último trimestre de 2019. Do mesmo modo, no setor dos Transportes, Logística e Comunicações, os empregadores estão otimistas, com a projeção a situar-se nos +12%”.

Por outro lado, os setores público e do comércio grossista e retalhista apresentam um ritmo ligeiramente mais fraco nas contratações, “ambos com uma projeção para a criação líquida de emprego de +5%. Apesar da projeção permanecer estável na comparação com o período homólogo do ano passado, o setor Público regista um declínio de 9 pontos percentuais quando comparado com o trimestre anterior. Do mesmo modo, no setor do Comércio Grossista e Retalhista, os planos de contratação decrescem quatro pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2019″.

Rui Teixeira, Chief Operations Officer da ManpowerGroup Portugal, em comunicado, sublinha que: “com a taxa de desemprego em valores historicamente baixos, vemos que as empresas portuguesas permanecem confiantes em matéria de intenções de contratação neste início de 2020, marcando já o 15º mês consecutivo de projeções positivas”.

“Para as empresas, este contexto de escassez de talento revela-se sem dúvida um desafio, e vemos hoje como, na proposta de valor do empregador, elementos como a flexibilidade, a imagem da empresa e o sentido de propósito que podemos oferecer às nossas pessoas, são cada vez mais elementos de referência na atração e retenção de talento”, acrescenta.