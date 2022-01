Estudo: Faixa etária dos 55 aos 64 anos é a que está mais ativa na procura de emprego

Lisboa, 16/06/2021 - Rua da Betesga, a mais pequena rua de Lisboa. (Líbia Florentino / Global Imagens) © Líbia Florentino / Global Imagens

A faixa etária entre os 55 anos e os 64 anos é das que mais está à procura de um novo desafio profissional. Essa é uma das conclusões de um estudo levado a cabo pela empresa Multipessoal, intitulado "A procura de emprego em Portugal", onde identificou tendências quanto a práticas, comportamentos e perceções na procura de emprego em Portugal.

Tendo em conta que a faixa etária dos 55 aos 64 anos é a que está mais ativa na busca por um novo emprego, André Ribeiro Pires, Executive Board Member e COO da Multipessoal, diz em comunicado que: "a nossa análise demonstra que, entre os inquiridos, as pessoas que se encontram numa idade mais próxima da reforma não se coíbem de procurar um novo emprego, de forma a melhorarem as condições que têm atualmente. Na amostra, 40% dos indivíduos nesta faixa etária afirma que está presentemente a procurar uma nova situação laboral de forma ativa".

Por outro lado, a faixa etária entre os 35 e os 44 anos é das que menos busca um novo desafio profissional, segundo o estudo, uma vez que apenas 25% responderam afirmativamente à questão "Está à procura de emprego atualmente?". André Ribeiro Pires aponta que é "algo surpreendente, pois seria de prever que, neste intervalo de idades, dadas as circunstâncias de vida, houvesse maior predisposição para fazer alterações de carreira, em detrimento da franja populacional com uma idade mais elevada".

Uma outra conclusão do estudo é que as mulheres (35%) demonstram maior propensão para mudar de emprego a curto-prazo do que os homens (26%). Quanto à localização, o resultado do estudo aponta que as pessoas que residem em grandes centros urbanos estão mais ativos atualmente na procura de emprego (35%) do que aqueles que vivem fora das principais cidades (28%).

E, por fim, no que diz respeito às questões financeiras, o estudo aponta que, no caso das pessoas cujo rendimento do agregado é inferior a mil euros por mês, 46% afirma estar à procura, versus apenas 11% dos indivíduos cujo agregado aufere mais de três mil euros por mês.