Estudo: Mais de 60% dos portugueses nunca investiu

Mais de 60% da população portuguesa nunca investiu e apenas 28% dos portugueses se assumem como investidores.

Esta é uma das conclusões de um estudo sobre literacia financeira relativa ao mercado de capitais em Portugal, uma iniciativa da CMVM apoiada pela Direção-Geral do Apoio às Reformas Estruturais, da Comissão Europeia divulgado esta terça-feira.

O estudo concluiu ainda que quase um quarto dos portugueses "não leem os documentos contratuais, porque confiam no consultor financeiro ou funcionário do banco [13%] ou porque não os consideram muito importantes [11%]", segundo o comunicado da CMVM relativo às conclusões do estudo.

Segundo o mesmo estudo, mais de um terço dos entrevistados não poupou nos 12 meses anteriores e a percentagem da poupança em Portugal - de 7% - permanece abaixo da média União Europeia, que é de quase 12%.

Os principais resultados do estudo foram apresentados hoje durante o seminário 'Literacia sobre mercados de capitais em Portugal: diagnósticos e desafios', um evento inserido no programa de comemorações dos 30 anos da CMVM.

O estudo envolveu uma amostra total de 15.173 indivíduos e decorreu entre 2020 e início de 2021, já no contexto da pandemia.