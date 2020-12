EUA autorizam segunda vacina e vários países iniciam confinamentos de Natal

© Odd ANDERSEN/AFP

Dinheiro Vivo 19 Dezembro, 2020 • 18:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Neste sábado, a capital do México e vários locais de Sydney - a cidade mais populosa da Austrália - começaram a aplicar restrições, e a Itália anunciou na sexta-feira novas medidas nesta época de festas, incluindo o encerramento de bares e restaurantes e muitas lojas, além da proibição de viagens entre regiões. Será permitida apenas uma saída ao ar livre diária por casa.

Os EUA, que registam mais de 2500 mortes por dia por covid-19, são a primeira nação a autorizar as duas doses da Moderna, a segunda vacina a ser implementada num país ocidental depois da desenvolvida pela Pfizer e BioNTech.

Milhões de doses começarão a ser enviadas neste fim de semana a partir de lugares de armazenamento em temperaturas frias instalados nos arredores das cidades de Memphis e Louisville.

Os países depositam esperanças nas vacinas para deter uma pandemia que já matou, pelo menos 1,66 milhões de pessoas e infetou mais de 74 milhões em todo o mundo.



Vacinação pública

Nos Estados Unidos, altos funcionários foram vacinados na sexta-feira, incluindo o vice-presidente Mike Pence, cuja vacinação pública visou persuadir os céticos das vacinas a reconsiderarem a sua posição.

O presidente eleito Joe Biden, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, anunciou que se vacinará, também em público, na segunda-feira.

O atual presidente dos EUA, Donald Trump, por muito tempo cético sobre a gravidade da pandemia e que atualmente pode estar imune ao vírus depois de o ter contraído, também afirmou que estaria disposto a receber a vacina.

Trump esteve ausente na vacinação pública de Pence, mas atribuiu o mérito dos avanços das vacinas registados em tempo recorde a si mesmo várias vezes, apesar das mais de 310 000 mortes que seu país lamenta até agora.

Outros líderes mundiais, do presidente russo Vladimir Putin ao primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu, também se comprometeram a receber injeções públicas para aumentar a confiança nas vacinas.

Na Europa, a preocupação aumentou depois de o primeiro-ministro eslovaco Igor Matovic ter dado positivo para covid-19 uma semana depois de comparecer na cimeira da União Europeia em Bruxelas.

Acredita-se que foi lá que o presidente francês Emmanuel Macron contraiu o vírus. O seu diagnóstico positivo levou uma série de líderes europeus e funcionários franceses ao confinamento, como é o caso do primeiro-ministro português, António Costa. Macron reconheceu na sexta-feira que a infeção o fez "diminuir o ritmo", mas insistiu que ainda participava ativamente nos assuntos do governo, incluindo as negociações comerciais sobre o brexit.

A União Europeia, que enfrenta uma forte pressão para aprovar as vacinas, tem a intenção de começar o programa de vacinação com o produto da Pfizer-BioNTech antes do fim do ano, e alguns países anunciaram que em 27 de dezembro iniciarão essa missão.

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, que desvalorizou o coronavírus sistematicamente, ironizou sobre os possíveis efeitos colaterais da vacina da Pfizer. "No documento da Pfizer está muito claro: 'não somos responsáveis por nenhum efeito colateral'. Se você virar um jacaré, é problema seu", disse.



Uma luz mais brilhante

As nações mais pobres também receberam um impulso na sexta-feira quando a Organização Mundial da Saúde e os associados disseram que as vacinas serão distribuídas no início do próximo ano aos 190 países, no âmbito da iniciativa Covax, um esforço conjunto para garantir uma distribuição igualitária.

"A luz no fim do túnel tornou-se um pouco mais brilhante", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Enquanto isso, o vírus não pára. A Índia superou os 10 milhões de casos neste sábado, o que o torna no segundo país com mais infetados no mundo, atrás dos Estados Unidos, embora a propagação tenha desacelerado nas últimas semanas.

No México, a autarca da capital anunciou que a cidade e o estado vizinho suspenderão quase todas as atividades a partir deste fim de semana, permitindo atividades apenas dos setores essenciais como alimentação, energia, transporte, indústria e os serviços financeiros.

Panamá terá uma quarentena total para Natal e Ano Novo e limitou o acesso a supermercados. Áustria terá um novo confinamento de um mês a partir de 26 de dezembro.

E Suécia deu uma volta de 180 graus ao recomendar o uso de máscaras no transporte público, após resistir durante meses a uma medida deste tipo.

Na África do Sul, a ministra da Saúde, Zwelini Mkhize, apontou a deteção de uma variável grave do coronavírus que poderia explicar a rápida propagação de uma segunda onda de casos.