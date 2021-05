EUA desaconselha viagens para o Japão a dois meses dos Jogos Olímpicos

Tóquio2020 © EPA

Os Estados Unidos aumentaram o nível de risco do Japão, indicando agora aos norte-americanos que não devem visitar o país, numa altura em que partes do país estão em estado de emergência, que podem ser estendidos.

O Departamento de Estado dos EUA publicou esta segunda-feira o aviso, de acordo com a Bloomberg, ficando no ar se o país consegue recuperar a tempo dos Jogos Olímpicos marcados para 23 de julho.

No início deste mês o vice-presidente do Comité Olímpico Internacional afirmou que "nada poderá impedir os Jogos Olímpicos de Tóquio de se realizarem como planeado", apesar do surto de covid-19 no Japão dando a entender que não haverá público de fora do país presente. A competição foi adiada para este ano devido à pandemia e, para já, está previsto que decorra entre 23 de julho e 8 de agosto.

John Coates respondeu na altura à AFP que o adiamento "não, não é" possível. O responsável explicou ainda que era essa a mensagem que o primeiro-ministro japonês transmitiu ao Presidente dos Estados Unidos no final de abril. "Estamos a trabalhar sobre todas as medidas de segurança. Está a avançar", sublinhou Coates, referindo-se à chegada dos atletas ao Japão.

Já uma sondagem divulgada em meados de abril mostrava que mais de dois terços dos japoneses era favorável a um novo adiamento ou ao cancelamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Nesse mesma altura, o cancelamento dos Jogos Olímpicos eram admitidos por Toshihiro Nikai, secretário-geral do partido do governo do Japão, indicando que se o número de casos de Covid-19 continuasse a subir os Jogos Olímpicos teriam que ser novamente adiados ou até mesmo cancelados.

O adiamento, pelo menos oficialmente e para já, não parece em cima da mesa.