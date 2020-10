EUA. Donald Trump e primeira dama infetados com covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira dama, Melania Trump, testaram positivo ao novo coronavírus e estão já a cumprir quarentena. A notícia foi avançada pelo próprio Donald Trump na rede social Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Donald Trump confirma assim o seu contágio numa altura em que decorre a campanha eleitoral para as presidenciais norte-americanas, a realizar nas próximas semanas. A campanha tem estado envolta em polémica e, segundo a CNN, este diagnóstico representa a ameaça mais séria à saúde Trump nas últimas décadas. Donald Trump tem 74 anos de idade e é obeso pelo que, recorda a cadeia de notícias americana, Trump enquadra-se na categoria de pessoas que têm um risco mais elevado de ter complicações.

A primeira dama, Melania Trump, também já recorreu às redes sociais para indicar que está a “sentir-se bem”.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020