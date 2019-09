EUA/China: Norte-americanos pedem “avanços substanciais” nas negociações

O Governo dos EUA quer “avanços substanciais” nas negociações comerciais com a China, já no início de outubro, mas admite todos os cenários, disse hoje o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin.

Estados Unidos e China vão voltar à mesa das negociações, no final de setembro, para preparar um encontro em Washington entre o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, e a delegação norte-americana, em que Mnuchin estará acompanhado do representante para o Comércio, Robert Lightizer.

Mnuchin disse que o Presidente Donald Trump está disponível para todos os cenários, retirando ou aumentando as tarifas aduaneiras retaliatórias, dependendo do avanço das negociações que decorrerão em outubro, em Washington.

“Podemos chegar a um acordo a qualquer momento, mas queremos um bom acordo”, explicou hoje Steven Mnuchin, numa entrevista à estação televisiva CNBC.

O secretário do Tesouro recordou que Pequim se comprometeu a reequilibrar a balança comercial entre os dois países, sendo essa uma variável relevante na guerra comercial que se prolonga há mais de um ano.

Na terça-feira, Trump elogiou a decisão chinesa de retirar taxas sobre vários produtos norte-americanos, nomeadamente na área dos químicos, dizendo que é um bom sinal para a nova ronda de conversas entre as duas delegações.

“Penso que tomaram a decisão certa”, disse Trump, em declarações aos jornalistas.

Na entrevista televisiva, o secretário do Tesouro explicou ainda que a questão de Hong Kong, onde manifestações de protesto contra o Governo local se prolongam há várias semanas, não estará na “ementa” das reuniões comerciais entre os EUA e a China, para não perturbar a possibilidade dos necessários progressos negociais.