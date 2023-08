Euribor sobe a três, seis e a 12 meses

© Orlando Almeida / Global Imagens

A taxa Euribor subiu esta quarta-feira a três meses, a seis e a 12 meses em relação a terça-feira.

A taxa Euribor a 12 meses, que atualmente é a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou para 4,116%, mais 0,025 pontos do que terça-feira, depois de ter subido até 4,193% em 7 de julho, um novo máximo desde novembro de 2008.

No mesmo sentido, no prazo a seis meses, a taxa Euribor, que entrou em terreno positivo em 7 de julho de 2022, subiu hoje para 3,964%, mais 0,021 pontos do que no dia anterior, contra o máximo desde novembro de 2008, de 3,972%, verificado em 21 de julho.

A Euribor a três meses subiu 0,011 pontos, em comparação com terça-feira, para 3,798%.

As Euribor começaram a subir mais significativamente a partir de 4 de fevereiro de 2022, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.