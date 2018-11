Eurico Brilhante Dias: “Estamos a precisar de uma nova onda de exportações”

No dia em que o Centro de Congressos de Lisboa, em Alcântara, reúne empresários, associações setoriais e entidades públicas em torno da potencialização da capacidade exportadora portuguesa, Eurico Brilhante Dias congratulou-se com o crescimento contínuo das vendas ao exterior nos últimos anos. “Aquilo que fizemos até hoje deve deixar-nos orgulhosos enquanto esforço coletivo de diferentes governos e diferentes protagonistas ao longo dos últimos 12, 15 anos. Contudo, o desafio que temos pela frente de consolidação deste esforço é tão importante como aquilo que fizemos até agora”, defendeu.

Ainda durante o discurso de abertura da 13ª edição do Portugal Exportador, o secretário de Estado da Internacionalização referiu que, apesar do esforço, a “diversificação de mercados e o alargamento da base exportadora” continua a ser o “calcanhar de Aquiles” do país. Para isso, afiança, será necessário “executar bem, operacionalizar bem as ideias que temos” de forma a que, em conjunto com a estratégia e os recursos disponíveis, as empresas portuguesas possam “chutar à baliza e executar bem”.

Apesar dos obstáculos apontados pelo responsável político, Eurico Brilhante Dias revelou que as vendas ao exterior voltaram a aumentar em 2018, prevendo o Governo passar dos 44% de peso das exportações no PIB no primeiro trimestre do ano para perto de 45% até ao final do ano. “Se é verdade que o turismo tem sido um motor importante deste crescimento, mais de 80% [das exportações] não são turismo. Os bens têm tido um comportamento igualmente assinalável e o setor automóvel tem sido motor e alavancador das nossas exportações”, explica.

“Estamos a precisar de uma nova onda de crescimento das exportações para atingirmos o objetivo que fixámos de ter, até meados da próxima década, um peso de 50% das exportações no PIB”, remata.

Há 12 anos a impulsionar o crescimento

Organizado pelo Novo Banco, AICEP e AIP, o Portugal Exportador comemora este ano 13 anos de vida. O percurso e o esforço conjunto ao longo dos últimos anos serve, essencialmente, para alimentar o desejo de crescimento das exportações portuguesas. “Somos um país pequeno, com um mercado interno muito pequeno, mas com vontade de expandir a nossa atividade por esse mundo fora”, defendeu o comendador Rocha de Matos, presidente da AIP, que acredita que é para isso fundamental a aposta nos quatro clusters em destaque nesta edição do evento: agroalimentar, automóvel, construção e eCommerce.

Para isso é também, na ótica do responsável, necessário inovar para que “os processos sejam expeditos porque competir internacionalmente não é só uma questão de preço”. Luís Castro Henriques concorda e refere mesmo que “as nossas exportações e captação de investimento é cada vez mais inovadora e tecnológica”, embora seja fundamental que as empresas apostem na formação e capacitação, uma área em que o AICEP tem vindo a investir como forma de apoio ao tecido empresarial.

António Ramalho, CEO do Novo Banco, partilha desta visão e explica que as empresas exportadoras têm muitas vantagens em relação às não exportadoras em termos financeiros e de acesso ao crédito. “Empresas exportadores crescem três vezes mais, têm uma margem líquida superior, e do ponto de vista do risco são 30% mais seguras a nível de capitalização”, diz. É, por isso, necessário atacar “os milhões de consumidores que nos esperam” além-fronteiras.