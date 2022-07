Euro atinge a paridade e já vale o mesmo que o dólar

Euro e dólar atingiram a paridade © AP Photo/Diether Endlicher

O euro atingiu esta quarta-feira a paridade com o dólar. Em 20 anos foi a primeira vez que a moeda única desceu abaixo do dólar, tendo atingido 0,9998 dólares, o que significa uma queda de 0,4%, de acordo com a agência Bloomberg. Cerca das 14 horas o euro conseguiu uma recuperação ligeira, ficando em 1,002 dólares.

Esta queda do euro aconteceu após a divulgação da inflação nos Estados Unidos em junho, que atingiu 9,1%, mais do que o previsto pelos analistas e o valor mais alto desde 1981.

Já na terça-feira a moeda única esteve próximo de atingir a paridade, mas nesta quarta-feira um euro chegou a valer o mesmo que um dólar.

Esta depreciação do euro foi, de acordo com aquela agência de notícias financeira, incrivelmente rápida, uma vez que ainda em fevereiro a moeda estava a ser negociada a cerca de 1,15 dólares. Como refere a Bloomberg, esta queda é ainda mais notável, tendo em conta que há cerca de dois anos os analistas do Banco Central Europeu (BCE) estavam preocupados com a força excessiva do euro. Agora enfrentamos um cenário completamente diferente: a queda abrupta da moeda única na mesma altura em que se registam os aumentos dos preços para os consumidores.

Ainda esta quarta-feira, François Villeroy de Galhau, governador do banco central francês, disse que o BCE está monitorizar a queda do euro por causa do seu efeito sobre os preços ao consumidor.

Além da subida da inflação e do risco de recessão económica, o BCE está preocupado com a subida das taxas de juro das obrigações soberanas, nomeadamente dos Estados-membros com elevados níveis de dívida pública, como Itália, Grécia e Portugal. Na sequência da subida dos juros das obrigações italianas no mês passado, a instituição liderada por Christine Lagarde anunciou que está a preparar um mecanismo para evitar grandes disparidades nas yields entre os 19 Estados-membros do euro.