Euro atinge valor mais alto de dois anos e meio e ultrapassa 1,2 dólares

O euro negociou, esta terça-feira, em alta face ao dólar e atingiu um novo máximo desde maio de 2018, ultrapassando os 1,2 dólares, impulsionado pelo otimismo em relação a um acordo comercial com o Reino Unido após o "Brexit".

Às 17:49 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,2048 dólares, quando na segunda-feira ao final da tarde negociava a 1,1952, valores que não registava desde maio de 2018.

O otimismo em relação a um acordo comercial com o Reino Unido após o "Brexit" e as previsões de que a pandemia do novo coronavírus possa estar a atingir o seu pico ajudaram ao ganho cambial de quase 9% nos últimos 12 meses.

Hoje, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu em ligeira alta as perspetivas para a economia global em 2020, mas avisou que a recuperação em 2021 será muito desigual entre os seus membros.

A economia global deverá cair 4,2% em 2020 (três décimas menos face às anteriores previsões) e registar o mesmo crescimento em 2021, seguido de uma expansão de 3,7% em 2022.

Para a zona euro, a OCDE antevê uma contração de 7,5% neste ano, seguida de crescimentos de 3,6% e de 3,3% em 2021 e 2022, respetivamente.