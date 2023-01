Euro avança face ao dólar pelo terceiro dia consecutivo

© DAMIEN MEYER/AFP

O euro subiu esta sexta-feira face ao dólar, pelo terceiro dia consecutivo, animado por sinais de uma evolução positiva em algumas economias da zona euro.

Às 18h05 de Lisboa, o euro negociava a 1,0871 dólares, quando na quinta-feira seguia a 1,0838 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0826 dólares.

"As notícias tornaram-se muito mais positivas nas últimas semanas", fazendo prever que o ano em curso "não será brilhante, mas muito melhor do que o temido", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, numa intervenção no Fórum de Davos, na quinta-feira.

Lagarde referiu-se em particular à Alemanha, a maior economia da zona euro, que deverá escapar à recessão em 2023, apesar da crise energética.

Em Davos, uns dias antes, o chanceler alemão, Olaf Scholz, já se tinha manifestado convicto de que não haverá contração, como há alguns meses se previa.