Euro cai após duas sessões a ganhar e fica nos 1,06 dólares

O euro caiu esta quinta-feira face ao dólar, após duas sessões consecutivas a ganhar, ficando nos 1,06 dólares, depois do BCE ter decidido manter as taxas de juro e terminar as compras líquidas de ativos a partir de 01 de julho.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0653 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0725 dólares.

O euro também caiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0743 dólares.

Ao longo da sessão, o euro atingiu um máximo de 1,0774 dólares e um mínimo de 1,0645 dólares.

O BCE manteve esta quinta-feira as taxas de juro, mas anunciou que as compras líquidas de ativos ao abrigo do programa APP terminam em julho, mês no qual avança com uma subida de 25 pontos base.

De acordo com o comunicado divulgado após o fim da reunião de política monetária, a instituição presidida por Christine Lagarde anunciou que decidiu manter para já a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito em 0,00%, 0,25% e -0,50%, respetivamente.

No entanto, confirmou a expectativa de que as aquisições líquidas de ativos ao abrigo do seu programa de compra de ativos (Asset Purchase Programme -- APP) sejam concluídas a partir de 01 de julho e anunciou que irá aumentar a taxa de juro diretora em 25 pontos base na reunião de julho.

A presidente do BCE não descartou uma subida de 50 pontos base nas taxas de juro em setembro, se a taxa de inflação continuar a acelerar, após anunciar que o primeiro aumento em 11 anos irá ocorrer em julho.

"A flexibilidade irá continuar a ser um elemento da política monetária", disse a responsável do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, em conferência de imprensa, depois de explicar que, numa análise prospetiva, a instituição espera "aumentar as taxas de juro diretoras do BCE novamente em setembro".

Christine Lagarde salientou que "a calibração deste aumento das taxas dependerá das perspetivas atualizadas para a inflação a médio prazo".

Divisas...............quinta-feira............quarta-feira

Euro/dólar............1,0653.................1,0725

Euro/libra............0,85133...............0,85512

Euro/iene.............142,91.................143,82

Dólar/iene............134,16.................134,10