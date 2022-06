Euro continua acima de 1,07 dólares

Euro continua a cima de 1,07 dólares © INA FASSBENDER/AFP

O euro seguia esta quarta-feira acima do nível de 1,07 dólares, valorizando-se em relação a terça-feira, em dia de dados positivos da economia da zona euro mas com inflação e crescimento a preocupar os mercados.

Pelas 18.05 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0725 dólares, quando na terça-feira sensivelmente à mesma hora seguia a 1,0702 dólares.

Esta quarta-feira foi também conhecido que, no primeiro trimestre, o PIB da zona euro cresceu 5,4% face ao mesmo período do ano passado e 0,6% em cadeia, divulgou o Eurostat.

Os mercados mantêm a preocupação com a inflação, o crescimento económico e as medidas que tomarão os bancos centrais.

Esta quinta-feira aguardam-se as decisões do Banco Central Europeu (BCE). Frankfurt deve decidir terminar as compras de ativos no início de julho e começar depois a subir as taxas de juro. A primeira subida deverá ser da taxa de depósitos, atualmente no nível histórico de -0,50%.

Divisas...............hoje............terça-feira

Euro/dólar............1,0725.................1,0702

Euro/libra............0,85512...............0,84980

Euro/iene.............143,82.................141,86

Dólar/iene............134,10.................132,56