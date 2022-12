Euro fecha semana ligeiramente acima de 1,06 dólares

© EPA/CROATIAN NATIONAL BANK

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Dezembro, 2022 • 19:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O euro fechou a semana ligeiramente acima de 1,06 dólares, após uma mensagem de confiança deixada pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, por ocasião do final do ano.

Pelas 18 horas (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0649 dólares, quando na quinta-feira, cerca da mesma hora, negociava a 1,0611 dólares.

O BCE fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,0622 dólares.

Na sua mensagem de fim de ano, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que, embora a inflação seja dolorosa neste momento, a instituição fará tudo o que for possível para reduzi-la e terá sucesso.

"Subimos as taxas de juros e continuaremos a aumentá-las, em ritmo sustentado, até que estejam num nível que garanta um retorno oportuno à nossa meta de 2%", afirmou Lagarde.