Euro mantém-se próximo dos 1,07 dólares

O euro manteve-se hoje próximo dos 1,07 dólares, após a publicação de dados que mostram um enfraquecimento do mercado imobiliário norte-americano.

Pelas 18h15 (hora de Lisboa) desta quarta-feira, o euro seguia a 1,0660 dólares quando, na terça-feira, cerca da mesma hora, negociava a 1,0665 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) estabeleceu a taxa de câmbio de referência para o euro em 1,0640 dólares.

Os dados do mercado imobiliário dos Estados Unidos publicados esta quarta-feira mostram que as vendas pendentes caíram 4% em novembro, face ao mês anterior, representando a sexta quebra mensal consecutiva, para o mínimo desde abril de 2020, em pleno confinamento devido à pandemia de covid-19, e caíram 37,8% face ao período homólogo.

A quebra nas contratações, que ocorreu em todas as regiões, reflete as transações em que o contrato de venda de casa foi assinado, mas a venda ainda não foi concretizada e é um indicador do rumo das vendas de casas existentes nos próximos meses.

A queda foi maior do que o esperado e foi negativa para o dólar.

A cotação da moeda única oscilou entre 1,0624 e 1,0674 dólares.