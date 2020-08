Euro recupera após três dias a baixar face ao dólar

O euro subiu hoje após três dias consecutivos em queda face ao dólar, chegando a negociar de novo acima de 1,18 dólares.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1799 dólares, quando na sexta-feira ao final da tarde seguia a 1,1771 dólares.

“A recente e acentuada desvalorização do dólar americano face ao euro, a que assistimos desde praticamente o final de maio, foi interrompida de forma abrupta na semana passada”, refere uma nota da Ebury.

“Uma das principais razões para a debilidade do dólar tem sido, a nosso ver, a divergência entre os números de novos casos de infeção [por covid-19] nos EUA e na Europa, e a preocupação de que as ordens de confinamento prolongado pudessem fazer com que a recuperação económica dos EUA se atrasasse em relação às suas principais homólogas”, acrescenta a empresa.

Para os analistas da Ebury, “isto foi ligeiramente invertido na semana passada, com os últimos dados PMI da atividade económica a sugerirem que a recuperação da economia da zona euro pode estar a fraquejar, uma vez que os empresários receiam uma possível segunda vaga de infeções na Europa”.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,1847 dólares.

Divisas……………hoje……………sexta-feira

Euro/dólar…………1,1799………………1,1771

Euro/libra…………0,90280…………….0,90028

Euro/iene………….124,93………………124,62

Dólar/iene…………105,90………………105,86