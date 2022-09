Euro recupera e volta a negociar acima de um dólar

© INA FASSBENDER/AFP

O euro recuperou e voltou esta sexta-feira a negociar acima de um dólar, pela primeira vez este mês, depois de a presidente do BCE ter defendido que os Governos devem garantir liquidez às empresas solventes do setor energético para evitar falências.

Pelas 18h04 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0054 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, seguia a 0,99704.

Este mês o euro ainda não tinha negociado acima do dólar.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0049 dólares.

Na sessão desta sexta-feira, o euro oscilou entre um mínimo de 1,0008 dólares e um máximo de 1,0111 dólares.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, defendeu esta sexta-feira que os governos garantam liquidez às empresas solventes do setor energético para evitar falências e manter a estabilidade financeira.

"No atual contexto muito volátil, é importante que sejam implementadas medidas fiscais para dar liquidez a empresas solventes no mercado energético, em particular empresas de serviço público", disse Lagarde em conferência de imprensa após uma reunião de ministros da Economia e Finanças da zona euro (Eurogrupo) em Praga.

Lagarde esclareceu que o BCE e os bancos centrais não podem fornecer liquidez a estas empresas, mas apenas a bancos que participem em mecanismos de compensação para as empresas de energia.

Também hoje, a Comissão Europeia prometeu "medidas sem precedentes para uma situação sem precedentes" na União Europeia (UE) de crise energética, que abrangerão "todas as frentes" e serão apresentadas na próxima semana para aliviar os preços dos serviços energéticos.

"Iremos propor medidas sem precedentes na próxima semana para uma situação sem precedentes", disse hoje a comissária europeia da Energia, Kadri Simson, falando em conferência de imprensa no final de uma reunião extraordinária dos ministros europeus da tutela, em Bruxelas.

Na quinta-feira, o presidente da reserva federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, reafirmou a intenção de manter as taxas de juro em alta pelo tempo necessário para controlar a inflação.

As afirmações de Powell surgiram após o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado que decidiu aumentar em 75 pontos base as suas três taxas de juro diretoras, o segundo aumento consecutivo deste ano.

Citado pela agência Associated Press (AP), o economista-chefe da ACY Securities, Clifford Bennett, defendeu que "pode ser mais sensato manter as taxas em níveis ligeiramente estimulantes", face ao impacto da crise energética, da guerra e da inflação na vida das pessoas.