Euro segue debilitado face ao dólar

© AP Photo/Diether Endlicher

O euro baixou esta segunda-feira face ao dólar, no dia em que a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que não prevê um cenário de estagflação na zona euro.

Às 18 horas (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1030 dólares, quando na sexta-feira negociava a 1,1048 dólares.

O BCE fixou a taxa cambial de referência do euro em 1,1038 dólares.

"Não vemos atualmente elementos de estagflação (inflação com estagnação económica)" na zona euro, afirmou Lagarde, numa intervenção no Instituto Montaigne, em Paris.

A líder do BCE disse que não vê esses sinais no horizonte de 2022, 2023 e 2024, mas reconheceu que a curto prazo o encarecimento da energia e a aceleração da transição energética vão subir os preços.

Lagarde disse ainda que as políticas monetárias do BCE vão ser diferentes das da Reserva Federal norte-americana, já que a situação macroeconómica não é a mesma, nem são as mesmas as consequências da guerra na Ucrânia.

Divisas...............hoje..............sexta-feira

Euro/dólar............1,1030.................1,1048

Euro/libra............0,83704...............0,83845

Euro/iene.............131,66.................131,68

Dólar/iene............119,37.................119,19