Euro segue em queda abaixo de 1,09 dólares

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Abril, 2022 • 18:48

O euro recuou esta quinta-feira e negociou abaixo de 1,09 dólares, após a divulgação das atas da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Às 18:20 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0886 dólares, quando na quarta-feira ao fim da tarde seguia a 1,0905 dólares.

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 1,0916 dólares.

Alguns membros do Banco Central Europeu (BCE) defendem o fim das compras de dívida no verão para abrir caminho a um aumento das taxas de juro no terceiro trimestre, devido à subida acentuada da inflação.

De acordo com as atas da reunião de 10 de março, esta quinta-feira publicadas, alguns membros do conselho do BCE consideraram que a manutenção da opção de compra de dívida teria os seus custos.

A moeda europeia negociou entre 1,0865 dólares e 1,0939 dólares.

Divisas...............quinta-feira.............quarta-feira

Euro/dólar............1,0886.................1,0905

Euro/libra............0,83309...............0,83432

Euro/iene.............134,88.................135,01

Dólar/iene............123,91.................123,80