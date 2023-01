Euro sobe após declarações de Lagarde

© DAMIEN MEYER/AFP

O euro subiu esta quinta-feira em relação ao dólar, depois de declarações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, a mostrar-se disposta a subir mais as taxas de juro para combater a inflação.

Às 18 horas de Lisboa, o euro seguia a 1,0838 dólares, quando na quarta-feira negociava a 1,0819 dólares.

Lagarde advertiu, no Fórum de Davos, que a inflação continua "demasiado alta".

"A nossa determinação no banco central é que volte ao objetivo de 2% de forma atempada" tomando "todas as medidas para o conseguir", disse Lagarde.

O Conselho do BCE decidiu em dezembro subir as taxas de juro em 50 pontos base, um abrandamento em relação às duas subidas anteriores, que foram de 75 pontos base, mas ficou o compromisso de as aumentar mais significativamente a um ritmo sustentado, indicam as atas dessa reunião divulgadas hoje.

Esta semana circularam rumores de que o BCE decidirá outra subida das taxas de juro em fevereiro, mas que em março o aumento seria menor, o que debilitou o euro.

Vários membros do Conselho do BCE desmentiram rapidamente a informação e manifestaram-se a favor de mais subidas de 50 pontos base, um dos quais foi o governador do banco central da Holanda, Klass Knot.