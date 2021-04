Euro sobe e mantém-se acima de 1,20 dólares

© Steven Governo/Global Imagens

Às 18:10 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,2031 dólares, acima do valor de 1,2026 dólares a que seguia na terça-feira ao final da tarde.

O BCE fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,2007 dólares.

Durante a tarde, a moeda única chegou a negociar abaixo dos 1,20 dólares devido à aversão ao risco por parte dos investidores, faltando também impulsos devido à ausência de resultados macroeconómicos relevantes.

No entanto, a retoma da vacinação com a vacina da Janssen e o desbloqueio do Tribunal Constitucional alemão aos programas de recuperação económica europeus constituíram fatores estabilizadores.

O euro negociou entre 1,1998 dólares e 1,2044 dólares.

Divisas...............hoje...............terça-feira

Euro/dólar............1,2031....................1,2026

Euro/libra............0,86343..................0,86311

Euro/iene.............130,03....................130,02

Dólar/iene............108,07....................108,12