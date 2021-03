Eurodeputados apelam à Presidência Portuguesa para erradicar subsídios da UE às touradas

Olivenza, Spain - March 8, 2015: the Bullfighter Francisco Ordoñez makes a Pase to a bull in a bullfight celebration. © Getty Images

O eurodeputado Francisco Guerreiro (Verdes/Aliança Livre Europeia) liderou uma carta à Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE) na qual pede que, durante as atuais negociações da Política Agrícola Comum (PAC) 2021-2027, a Presidência interceda para que a decisão final das três instituições - o Conselho da UE, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia - seja de erradicar o financiamento das touradas através de subsídios agrícolas europeus.

"Vimos instar a Presidência Portuguesa do Conselho da UE para que, durante as negociações interinstitucionais, apele a um consenso institucional em concordância com a posição assumida pela larga maioria dos cidadãos e defenda, assim, uma PAC que se abstém de apoiar através de subsídios - diretos ou indiretos - a tortura de animais para entretenimento em touradas", escrevem os eurodeputados na carta remetida à Ministra da Agricultura Portuguesa, Maria do Céu Antunes, que atualmente representa a pasta da agricultura no Conselho, em nome dos restantes Estados-Membros.

Tendo em vista a reunião interinstitucional que decorre amanhã e na qual será discutida uma emenda do Parlamento Europeu para findar com os chamados "apoios associados" para a reprodução de animais utilizados para touradas, Francisco Guerreiro e mais 33 eurodeputados pedem à Ministra, o apoio para esta emenda e a promoção da mesma junto da Comissão e Parlamento.

Em causa está o artigo 31 1c que refere que "o apoio associado exclui proporcionalmente o número de cabeças de gado cujo destino final seja a venda para atividades relacionadas com touradas, quer por venda direta quer através de intermediários".

Esta iniciativa de Francisco Guerreiro junta-se a uma anterior, em 2020, que reuniu várias famílias políticas para travar a classificação das touradas como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, distinção que foi rejeitada.

Já no mandato anterior do Parlamento Europeu tinha havido acordo entre os eurodeputados para erradicar o apoio da atividade por meio de subsídios Europeus, mas foi tido como inválido pela Comissão por não incidir sobre a PAC.