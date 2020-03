Centeno diz que é “cedo para fazer contas sobre o impacto na economia”

Mário Centeno garante que Portugal está “preparado para reagir ao surto do coronavírus”, sem afetar as contas públicas.

“O trajeto de consolidação das contas públicas portuguesas permite ter capacidade para reagir a estas situações imprevistas sem comprometer a sustentabilidade das finanças públicas”, afirmou o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo depois de uma teleconferência com os membros do grupo informal do euro, a que se juntaram também outros países fora do clube da moeda única.

Questionado sobre o impacto do novo surto na economia portuguesa, o ministro das Finanças afirmou que “ainda é cedo para fazer contas”, lembrando que a economia nacional “teve um comportamento muito superior à área do euro em 2019 e que essa aceleração se manteve nos primeiros meses do ano.”

Mário Centeno deu como argumentos para justificar essa aceleração “a receita fiscal e da Segurança Social “que manteve taxas de crescimento muito robustas.” No entanto, o ministro reconheceu que tal não significa que “o impacto global não se venha a sentir em Portugal”.

Flexibilizar regras

O Eurogrupo admite aliviar as regras do pacto de estabilidade e crescimento (PEC) face a uma eventual necessidade de intervenção dos governos devido a uma desaceleração da economia.

“Estamos prontos para tomar mais medidas, incluindo orçamentais, quando apropriado, para suportar o crescimento. O PEC fornece flexibilidade para atender a eventos improváveis fora do controlo dos governos”, referiu Mário Centeno.

O Eurogrupo vai reavaliar a situação em meados de março.