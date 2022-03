Eurogrupo apoia Portugal e concorda com regras mais brandas para disciplinar a dívida

Ministro das Finanças, João Leão, com o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni © Mario CRUZ / POOL / AFP

As regras do Pacto de Estabilidade que obrigam os países muito endividados -- como Portugal, que é um dos recordistas neste indicador -- devem ser suavizadas este ano e também em 2023 "à luz da atual avaliação da situação económica", em que os países ainda estavam a tentar reconstruir-se dos danos da pandemia quando surgiu uma guerra no caminho.

Esta segunda-feira, o conselho dos ministros das Finanças dos Estados da zona euro (Eurogrupo) aprovou uma nova declaração que estabelece as "orientações orçamentais" para o ano que vem. A mensagem é relativamente clara e vem ajudar países sobreendividados, como Portugal, cuja dívida pública, embora esteja a descer, continua perto dos 130% do produto interno bruto ou PIB, sendo mais do dobro do permitido pelo Pacto (60%).

Apesar da natureza temporária as linhas orientadoras (visam 2023, essencialmente), a ideia é que a Europa (e os credores europeus) seja agora um pouco mais branda com os países, sobretudo os mais endividados, exigindo uma redução da dívida mais "gradual" e apenas "se for possível" à luz das condições existentes.

Por exemplo, se a guerra da Rússia contra a Ucrânia se agravar, durar mais tempo e se espalhar geograficamente, a crise económica pode resvalar para uma recessão grave em vários países europeus ou até de fora da Europa. E a inflação pode ficar ainda mais alta ou descontrolada.

Nesse sentido, os 19 governos com assento no Eurogrupo concordam em ser mais moderados na aplicação da disciplina orçamental (enquanto esta situação crítica e bélica durar) e apoiam a realização de nova despesa pública, sobretudo novo investimento.

As novas linhas orientadoras para as Finanças e os orçamento do Estado dos vários países do euro dizem que "à luz da atual avaliação da situação económica, é necessária uma diferenciação das estratégias fiscais entre os estados-membros".

"Isto contribui igualmente para alcançar uma posição orçamental equilibrada na zona euro".

"Mais especificamente, com vista a preservar a sustentabilidade da dívida nos estados-membros com dívida pública elevada, concordamos que iniciar um ajustamento orçamental gradual no sentido de reduzir a sua dívida pública é apropriado, se as condições o permitirem", revela a mesma fonte oficial do Eurogrupo.

(em atualização)