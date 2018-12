Eurogrupo chega a acordo sobre reforma da zona euro

Em conferência de imprensa, no final de uma maratona negocial de 18 horas que teve início na tarde de segunda-feira em Bruxelas e prolongou-se madrugada dentro, Centeno anunciou: “Devo dizer que conseguimos. Depois de vários meses de intensas negociações e de uma reunião difícil, chegámos a um acordo sobre um plano para fortalecer o euro. Um plano que tem o aval de todos nós”.

Precisamente um ano depois de ter sido eleito presidente do fórum dos ministros das Finanças da zona euro, o ministro português alcançou o progresso mais significativo para completar a reforma das instituições da zona euro, aquela que apontou como a grande prioridade da sua presidência.

“O nosso objetivo era concordarmos num relatório para apresentar aos líderes na cimeira do euro. Tivemos uma negociação dura, mas penso que o relatório é um avanço em alguns pontos fundamentais”, elucidou.

O ministro das Finanças português esclareceu que o relatório que será apresentado aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) em 14 de dezembro terá três anexos, dedicados respetivamente aos termos de referência do ‘backstop’ do Fundo Único de Resolução, à reforma da Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), e ao acordo de cooperação entre aquele mecanismo e a Comissão Europeia.

“A minha equipa ainda está a consolidar os textos acordados após estas intensas negociações. Ser-vos-ão apresentados em breve. E, esta tarde, entregarei pessoalmente o relatório a Donald Tusk [presidente do Conselho Europeu]”, pontuou.

Mário Centeno explicou que os ministros das Finanças da UE concordaram em reforçar o papel do MEE “para fortalecer a prevenção de crises e a capacidade de resolução da zona euro”, e ainda aumentar a efetividade do conjunto de instrumentos preventivos daquele mecanismo.

“Ao mesmo tempo, reafirmámos que o apoio do MEE é um derradeiro recurso e que temos de assegurar um nível próprio de condicionalidade. Os ministros acolheram com agrado o acordo alcançado entre o MEE e a Comissão, que irá melhorar a cooperação dentro e fora dos programas de assistência”, sublinhou.

O presidente do Eurogrupo considerou ainda que o acordo sobre o ‘backstop’ do Fundo Único de Resolução é “um passo importante para reforçar a credibilidade da União Bancária”, e que este será aplicado antes da data inicialmente prevista, de 2024, caso seja comprovado que a redução do risco da UE é atingida até 2020.

“Este não é o fim do caminho no nosso plano para reforçar o euro. Vamos basear-nos nos progressos alcançados para continuar a trabalhar no próximo ano”, vincou.

Sobre o orçamento da zona euro, Centeno disse que os trabalhos podem prosseguir sobre o desenho, a implementação e o ‘timing’ para este instrumento caso receba um mandato dos líderes europeus na cimeira do euro.

“Este foi um bom momento para assinalar os 20 anos do euro. Demonstrámos novamente o nosso compromisso político para com a moeda única ao construirmos pontes entre as nossas posições nacionais e ao darmos passos para coletivamente mantermos as nossas economias seguras”, congratulou-se.

Durante a reunião, os ministros das Finanças e Economia do Eurogrupo apoiaram, ainda, o parecer da Comissão Europeia sobre o Orçamento de Estado de Itália para 2019, considerado uma “violação particularmente grave” das regras da comunidade.

“Apoiamos a Comissão na sua avaliação e recomendamos que a Itália tome as medidas necessárias para cumprir o Pacto de Estabilidade e Crescimento” (PEC), disseram na segunda-feira à noite os ministros das Finanças da zona euro, numa reunião do grupo, em Bruxelas.

O Eurogrupo expressou ainda apoio ao diálogo entre a Comissão Europeia e as autoridades italianas para encontrar uma solução para o impasse.

O comissário dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, esclareceu que o executivo comunitário recomendou a abertura de um procedimento por défice excessivo a Itália, com base na dívida, e está a preparar eventuais decisões caso o governo liderado por Giuseppe Conte mantenha a sua intransigência.

“Temos de preparar as decisões, o que não significa que as tomemos”, sublinhou. Pierre Moscovici, que falava à entrada para a reunião do Eurogrupo em Bruxelas, disse ter notado uma mudança de tom no Governo de Itália, que abriu a porta a um “verdadeiro diálogo” sobre o plano orçamental italiano para 2019.

Em 21 de novembro e em 23 de outubro, a Comissão Europeia rejeitou o orçamento italiano para 2019, ao considerar que a proposta contém um risco “particularmente grave de incumprimento”, e recomendou a abertura de um procedimento por défice excessivo com base na dívida.