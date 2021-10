Eurogrupo considera "temporário" impacto da subida dos preços da energia

© Pixabay

Os ministros das Finanças da União Europeia admitem que a subida dos preços da energia vai impactar na inflação da zona euro, contudo, consideram que a aceleração da inflação é um efeito "temporário", porque estimam uma descida dos preços em 2022. Foi esta a principal conclusão da reunião do Eurogrupo, que decorreu esta segunda-feira, em linha com a projeção do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia.

"Todos concordamos com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu, que uma parte significativa dos últimos desenvolvimentos, provavelmente, serão temporários e que a inflação deverá cair no próximo ano", afirmou o presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, em conferência de imprensa, no Luxemburgo.

O presidente do Eurogrupo começou por afirmar que a questão da subida dos preços da energia é uma preocupação que se veio juntar às principais questões em torno da pandemia da covid-19 - variantes do novo coronavírus, planos de vacinação e reabertura segura da economia europeia.

O ministro das Finanças da Irlanda, que preside o Eurogrupo desde junho de 2020, referiu que, embora a subida dos preços da energia tenha consequências económicas e sociais para os cidadãos europeus e para as empresas, o Eurogrupo concorda que a subida dos preços é temporário e, por isso, quaisquer efeitos na inflação também o serão.

Não obstante, os ministros das finanças europeus concordaram em "monitorizar a evolução dos preços da energia", com o objetivo de "não colocar em risco a recuperação económica da zona euro".

Paschal Donohoe também reforçou que o recentemente aumento dos preços não deve ser argumento para criar obstáculos à transição energética, cujo plano da UE é reduzir as emissões de carbono a zero até 2050. "Não mina as nossas ambições relativamente aos objetivos climáticos. O Green Deal não é o problema, é parte da solução", afirmou.

Presente na mesma conferência de imprensa, Paolo Gentiloni, comissário europeu da Economia, fez questão de explicar que o aumento dos preços da energia é consequência do aumento da procura por gás natural, em todo o mundo, sobretudo na Ásia, ressalvando que os Estados-membros da UE precisam de se coordenar para que o bloco supere o problema.

Gentiloni lembrou que alguns países europeus já avançaram com medidas, apelando a esses países que as medidas tomadas sejam "temporárias e direcionadas". Para o comissário europeu, a reposta da UE a este aumento dos preços deve ser uma solução para a transição para uma economia descarbonizada.

França e Espanha defendem ação concertada, mas não há um caminho definido

A reunião desta segunda-feira do Eurogrupo serviu para acertar posições sobre subida de preços da energia, com França e Espanha a liderarem uma frente de vários Estados-membros que defenderam uma ação conjunta da UE contra o aumento recorde dos preços da energia. A vontade de agir existe, mas falta perceber qual o caminho a seguir, relatava a AFP antes do início do encontro de ministros das finanças da zona euro.

"O preço do gás subiu enorme e brutalmente nas últimas semanas", alertou o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, ao chegar à sede da reunião, no Luxemburgo.

"É hora de ter uma resposta europeia" ao aumento dos preços, sublinhou o governante francês, lembrando que, em França, já havia sido implementado um regime de tetos máximos de preços para o gás e energia elétrica.

A ministra das Finanças de Espanha, Nadia Calviño, por sua vez, antes de entrar na sala de reuniões, defendia que a UE devia adquirir gás enquanto bloco para aumentar o poder de negociação, face ao aumento dos preços.

Já a Grécia defendeu a criação de um fundo da UE para ajudar os países a superarem a atual conjuntura, enquanto a França quer que os preços da eletricidade sejam dissociados dos preços do gás, como acontece hoje na UE.

Nesta reunião dos ministros das finanças da zona euro, que antecede a reunião da Comissão Europeia - o executivo da UE - serviu para apresentar ideias de curto prazo, uma vez que uma resposta mais duradoura e sólida tem encontrado barreiras, habitualmente, da Alemanha e Holanda, que se opõem à intervenção dos governos no mercado aberto da energia europeu.

A Alemanha, por exemplo, tem protegido o seu interesse de manter uma relação sui generis com a Rússia, devido ao fornecimento de gás natural, não obstante os crescentes pedidos de outros países da UE para que se afaste desse aliado como fonte de energia.

O debate ganhou uma urgência adicional, já que, a ele, somam-se vozes de advertência sobre o impacto da crise atual no compromisso da Europa de atingir zero emissão de carbono até 2050.