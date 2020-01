Euromilhões com três jackpots de 130 milhões por ano

O novo ano trás novidades para quem joga no Euromilhões. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa acaba de anunciar a realização anual de três sorteios promocionais de Super Jackpot Mínimo Garantido, que irão oferecer prémios no valor de 130 milhões de euros (ou aproximado).

O 1º Super Jackpot Mínimo Garantido do ano terá lugar a 7 de fevereiro e as apostas podem ser efetuadas a partir do dia 1 de fevereiro.

O valor máximo do Jackpot passa agora para 200 milhões de euros, sendo que atualmente é de 190 milhões. Segundo a Santa Casa, se este valor for atingido, pode manter-se durante cinco sorteios consecutivos sem que o primeiro prémio seja atribuído.

Caso o jackpot de 200 milhões saia, no ciclo seguinte o valor máximo aumentará para 210 milhões, e o mecanismo será repetido, sucessivamente, em parcelas de 10 milhões, até atingir o montante máximo de 250 milhões, explica ainda.

O primeiro sorteio deste formato acontece já a 4 de fevereiro, com um novo bilhete e uma nova imagem, embora se mantenham válidos os atuais.

O jogo continua igual: o apostador terá de escolher 5 números (de 1 a 50) e duas estrelas da sorte (de 1 a 12); o valor por aposta simples mantém-se nos 2,50 euros (2,20 euros por uma aposta a que se soma 0,30 cêntimos pela do M1LHÃO); e as probabilidades de ganho são de 1 em 13.