Imobiliária espanhola Merlin entra na bolsa a 15 de janeiro

A sociedade de investimento imobiliário espanhola Merlin Proprerties obteve autorização para entrar na bolsa portuguesa. O capital da empresa que tem vindo a apostar no imobiliário comercial português vai começar a ser negociado na Euronext Lisboa na próxima semana, a 15 de janeiro, de acordo com um comunicado publicado esta quinta-feira na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A empresa, já listada na Bolsa de Valores de Espanha e cujos títulos compõem o IBEX 35, atua sobretudo em Espanha, na compra de imobiliário de escritórios, comercial e de logística, e tem vindo a estender o raio de ação em Portugal. Tem vindo a investir no imobiliário do Parque das Nações e adquiriu, entre outros ativos, o centro comercial Almada Fórum, o centro comercial Monumental, e a Plataforma Logística Lisboa Norte, junto à Castanheira do Ribatejo.

Nos primeiros nove meses do ano passado, os negócios da empresa espanhola em Portugal garantiam 9% das receitas brutas da Merlin em escritórios (182,9 ME), segmento maior do negócio da empresa, de acordo com a última brochura de resultados da empresa. Nesse período, a Merlin apresentou resultados líquidos de 316,2 milhões de euros, a caírem 37,4% face aos mesmos nove meses de 2018. O resultado representava então um ganho por ação de 67 cêntimos.