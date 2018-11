Europa do norte quer que Mecanismo Europeu de Estabilidade vigie défices

Um grupo de dez países europeus, na sua maioria do norte, quer que o Mecanismo Europeu de Estabilidade passe a fiscalizar os orçamentos dos países da zona euro, uma tarefa que está a cargo da Comissão Europeia. A ideia é fazer depender eventuais resgates da avaliação do mecanismo criado nos anos da crise de dívidas soberanas.

O Financial Times avança a notícia. Segundo o jornal, a proposta vai ser apresentada esta sexta-feira. Os signatários são Holanda, Irlanda, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Letónia, Lituânia, Estónia, Eslováquia e República Checa.

O documento de posição comum, citado, defende que o mecanismo de resgate deve ter “pleno acesso a informação da situação económica e financeira” dos governos da moeda única, seja em “tempos normais” ou em períodos de crise.

Pretende-se que o mecanismo possa conduzir testes à sustentabilidade da dívida dos países e à capacidade de pagamento desta antes de poder garantir ajuda, à semelhança do que faz o Fundo Monetário Internacional.

O jornal cita no entanto fontes diplomáticas segundo as quais a proposta, oriunda de um grupo que se tem mostrado crítico da forma como a Comissão Europeia gere as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, não pretende retirar poderes a Bruxelas na vigilância dos limites de défice e dívida pública – algo que juristas europeus já consideraram que seria ilegal.

A proposta surge numa altura em que a Comissão Europeia e o governo italiano da Liga e Movimento 5 Estrelas se batem de frente quanto às metas do orçamento de Roma, que prevê um défice de 2,4% em 2019.