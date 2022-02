Europa preocupada. Se o Pacto não muda, ajustamento português será "extremamente duro"

Photo courtesy of RTP (Portuguese Public Television Broadcaster). Portuguese Socialist Party (PS) leader, António Costa, during the televised debate with Portuguese Social Democratic Party (PSD) leader, Rui Rio (not pictured), both candidates for the 2022 legislative elections on RTP, Lisbon, Portugal, January 13, 2022. Elections will be held on January 30. PEDRO PINA/RTP/LUSA © LUSA

Os países mais endividados da Europa -- grupo onde Portugal se incluí, tem a terceira carga de dívida pública mais elevada e o setor privado também está muito sobrecarregado -- correm riscos sérios mal o Pacto de Estabilidade seja reativado, com consequências práticas no ano que vem. Como recomendações e advertências. Em 2023 estaremos a meio da retoma patrocinada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). E em velocidade de cruzeiro no novo quadro clássico plurianual de fundos europeus.

"A aplicação da regra da dívida do Pacto de Estabilidade e Crescimento pode provocar uma correção orçamental extremamente dura nos países mais endividados", observa o Banco Europeu de Investimento (BEI), que está focado em financiar os países de modo a permitir uma nova vaga de crescimento mais produtivo.

Um outro estudo publicado pelo ESM (o mecanismo de financiamento permanente e de resgate da zona euro, atualmente o maior credor oficial de Portugal) sobre o que pode ser a reforma das regras orçamentais da União Europeia advoga que "insistir numa âncora de 60% do PIB para a dívida implicaria ou esforços irrealistas de redução desta ao longo de 20 anos ou alargar o horizonte de convergência além desse prazo, tornando, essencialmente, o referido limite ineficaz".

Os economistas do ESM sugerem, por exemplo, uma subida da fasquia da dívida para os 100%. Mas com condições de disciplina agarradas, claro.

O ainda ministro das Finanças de Portugal, João Leão, sendo um adepto da disciplina orçamental, disse em Bruxelas, no Eurogrupo, que, de facto, é preciso "contas certas", mas também é "urgente" discutir uma questão "muito importante para a recuperação económica, que são as regras orçamentais da União Europeia".

"Portugal entende que é urgente e fundamental rever essas regras" para que sejam "mais amigas do crescimento" e "se adaptem melhor à situação de partida de cada um dos países, nomeadamente ao nível de dívida pública", disse o governante português.

Para o líder das Finanças é essencial "garantir que os países têm margem para fazer os investimentos necessários". Mais despesa, sim, mas que não seja um ónus direto no saldo público, basicamente.

Emmanuel Macron, o Presidente de França, que tem a rotativa semestral do conselho da União Europeia, também disse há dias que a questão de ser a favor ou contra o défice de 3% está "desatualizada". É preciso mudar o quadro das regras. Começar a pensar nisso, pelo menos.

Nenhum destes governantes está a falar sozinho. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou no discurso do Estado da União Europeia que "precisamos também de refletir sobre como a crise afetou a forma da nossa economia - desde o aumento da dívida, ao impacto desigual em diferentes setores, ou a novas formas de trabalho". Assim, a Comissão "irá relançar a Revisão da Governação Económica", onde um dos eixos é o Pacto, com o objetivo de "construir um consenso sobre o caminho a seguir a partir de 2023".

Quando o Pacto regressar ao ativo, com toda a sua força (em 2023), Portugal e outros "incumpridores" serão obviamente advertidos para fazer fortes ajustamentos orçamentais e baixar a dívida, reduzirem défices a zero e entregar excedentes sucessivos durante anos para baixar a dívida em excesso. Até 60% do produto interno bruto (PIB). Portugal está hoje com quase 130%, mas com este rácio a descer, em todo o caso.

Seis mil milhões de euros em folgas orçamentais, todos os anos, durante 20 anos

Como referido, várias instituições europeias estão visivelmente preocupadas com este cenário. Sem flexibilidade no Pacto, os governos em causa podem ficar fortemente limitados no uso da despesa ou da receita para lançar as economias numa nova era de crescimento.

O próprio uso dos fundos europeus -- o Plano de Recuperação e Resiliência, que vai até 2026, e o quadro clássico de fundos, que vai até 2030 -- pode ser perturbado por um Pacto que, dizem, está algo desfasado da realidade e nas necessidades atuais das economias. Pode por em xeque investimentos considerados cruciais nesses países, por exemplo.

O Banco Europeu de Investimento (BEI), um parceiro antigo da Portugal há mais de quatro décadas (empresta dinheiro muito barato aos bancos para estes financiarem projetos de valor acrescentado), deixa um alerta sobre o futuro próximo.

"A aplicação mecânica da regra da dívida incluída no Pacto de Estabilidade e Crescimento pode provocar uma correção orçamental extremamente dura para os países mais endividados", avisa a instituição.

No caso de Portugal, calcula o BEI, tendo em conta a dívida atual, isso implica entregar excedentes anuais equivalentes a 3% do PIB. Mais de seis mil milhões de euros de folgas orçamentais, todos os anos, durante 20 anos. Será realista? É este tipo de dúvida que assalta os economistas do ESM, por exemplo.

O BEI mostra que Portugal ficará sujeito ao terceiro maior esforço de ajustamento nos próximos 20 anos. O segundo mais duro deve ser o de Itália (5% do PIB ao ano). O maior sacrifício pode ser exigido à Grécia (ajustamento anual de cerca de 7%).

O BEI, cujo interlocutor português é o seu vice-presidente, Ricardo Mourinho Félix, o secretário de Estado de Mário Centeno quando este estava nas Finanças, nomeia Bélgica, Chipre, Grécia, Espanha, França, Itália e Portugal. São os mais endividados na zona euro.

No caso dos sete países mais endividados, compara-se o excedente primário médio de 2015-2019 com o excedente necessário para satisfazer a regra da dívida (reduzir o rácio dívida face ao PIB para 60% em 20 anos), segundo o relatório de investimento do Banco para 2021-2022.

"Estes valores são calculados utilizando hipóteses relativamente benignas para o diferencial projetado de crescimento da taxa de juro: o custo médio da dívida em 2015-2019 é utilizado para o pagamento de juros e o ritmo médio de crescimento nominal em 2000-2019 é o assumido para o crescimento", explica o BEI.

No caso destes países, "o excedente primário [saldo orçamental expurgando os juros] necessário deveria ser em média equivalente a 3% do PIB (não ponderado) anuais, o que compara com uma média de 1% registada em 2015-2019". Ou seja, o esforço de ajustamento a partir deste ponto, teria de ser o triplo.

Pior. "Estes sete países foram também os mais duramente atingidos pela pandemia, registando, no seu conjunto, um declínio equivalente a 8,7% do PIB em 2020", constata o Banco. Pode haver aqui forças contrárias: é preciso mais investimento, mas o Pacto vai tender a penalizar essas opções dos governos, muitas delas alicerçadas em fundos europeus e financiamento barato.

Assim, diz o BEI, "os esforços europeus para coordenar a política orçamental pública desempenharão também um papel importante na transição para a normalidade, após a provável desativação da cláusula de salvaguarda do Pacto num quadro orçamental já reformado da UE".

Essa cláusula que liberta os membros da UE das obrigações financeiras do Pacto "será provavelmente desativada no início de 2022". A leitura dos primeiros resultados pode surgir em 2023. As primeiras advertências aos países também. Estaremos a meio da implementação do PRR, por exemplo.

Para o BEI, duas das questões que devem ser "mais examinadas são o grau em que as restrições orçamentais do Pacto agravam os ciclos económicos e a melhor forma de proteger o investimento público".

Um novo Pacto?

Ora, tudo isto, a ser feito, verá quando a luz do dia? A tese central é que terá de ser a Comissão a decidir caso a caso até haver um consenso geral. O Pacto não pode mudar da noite para o dia. Os países do norte querem manter o que existe, os do sul e mais endividados querem abolir as regras da disciplina estrita.

O entendimento parece difícil. Assim, parece que terá de ser Bruxelas a decidir caso a caso, definindo rotas de consolidação orçamental à medida de cada um, mediante o cumprimento de metas discricionárias.

O "Pacto reformado", com alterações de fundo, parece ser um projeto de longo prazo.

Mas há ideias. Francesco De Angelis e Frederico Mollet, dois investigadores do European Policy Centre, identificaram as principais falhas do Pacto de Estabilidade à luz dos desafios pós pandemia. Propõem cinco grandes eixos para reformar as regras orçamentais que regem a Europa desde a criação do euro.

Pedem "flexibilidade interpretativa para facilitar as vias de ajustamento orçamental e colocar potencialmente menos ênfase em indicadores problemáticos".

Sugerem "reformas moderadas e não vertidas em tratados para reduzir a complexidade e a prociclicidade e aumentar a eficácia" das regras em si.

Defendem ainda a chamada "regra de ouro" de modo a "isentar alguns investimentos públicos das regras orçamentais". E que alguns investimentos públicos centrais possam nem ser contabilizados porque são para o bem de todos os parceiros da União Europeia.