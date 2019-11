Europa puxa pelas vendas da dona da Barbie

Quem disse que os miúdos já não sabem brincar? Bonecas, carrinhos, figuras de ação, conjuntos de construção e jogos de tabuleiro ajudaram, neste terceiro trimestre, as vendas da Mattel a conseguir o “maior índice de crescimento entre as cinco maiores da Europa”.

Com uma receita bruta de vendas de 1,5 mil milhões de euros a nível mundial, mais 3% relativamente ao mesmo período do ano passado, a empresa registou resultados particularmente positivos na região EMEA, onde o aumento nas vendas chegou a 15%, depois de ter recuado 8% no mesmo trimestre do ano passado.

“O excelente resultado foi impulsionado sobretudo pelos principais territórios europeus (Reino Unido, Alemanha, França e Espanha) e pelo desempenho melhorado de outros mercados da região EMEA”, justifica a empresa de brinquedos que detém marcas mundialmente conhecidas como a Barbie, a Fisher-Price ou a Hot Wheels e que, aos 74 anos de vida, vende os seus produtos em mais de 150 países.

“Não obstante o panorama do retalho no contexto europeu, estamos a ganhar quota de mercado através de parcerias de sucesso, uma vez que continuamos a trabalhar em estreita colaboração com clientes e retalhistas no sentido de construir soluções estratégicas de longo prazo, melhorando as potencialidades das soluções omnicanal e apresentando, em simultâneo, programas de marketing 360”, explicou em comunicado Sanjay Luthra, diretor-geral da Mattel para a região EMEA.

As vendas brutas globais da boneca mundialmente famosa aumentaram 10% (12% em moeda constante), pondo-a a crescer a dois dígitos em toda a região da Europa, África e Médio Oriente e o dobro da velocidade da categoria em que está incluída (na totalidade, a venda de bonecas, que conta com a recente adição da primeira marca inclusiva de género, Creatable World, subiu 5%)

Ainda de acordo com o comunicado aos mercados, a Hot Wheels subiu cerca de 25% (27% em moeda constante), “o que reflete um crescimento assinalável de dois dígitos em diversos mercados europeus, fruto do forte lançamento da Monster Trucks na região”, destacando-se ainda a evolução de outras categorias como as figuras de ação, os conjuntos de construção e jogos (+12%).

Resultados que, para Sanjay Luthra, são bem representativos da evolução positiva do “plano de transformação para a região EMEA, bem como do papel desempenhado na recuperação global da Mattel”.