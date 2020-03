Europa regista 15 mil mortes e mais de 268 mil infectados

Mais de 15 mil pessoas já morreram na Europa devido à pandemia do novo coronavírus Covid-19, segundo um balanço feito pela agência France Presse. No total, foram registadas 15.500 mortes na Europa, a maioria em Itália (8.165) e Espanha (4.089), os países mais afetados pelo surto, seguidos da França (1.331). A Europa tem 268.191 casos de infeção oficialmente confirmados.

E hoje, quinta-feira, Itália voltou a registar um aumento do número de mortos e de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, depois de quatro dias seguidos em que a pandemia apresentava sinais de declínio. Nas últimas 24 horas, faleceram 712 pessoas – mais 50 que os dados do boletim oficial, que na altura da sua divulgação não incluía as vítimas de Piemonte -, contra as 683 de ontem, elevando o número de mortes para 8215.

As boas notícias são que mais de dez mil pessoas, exatamente 10361, estão recuperadas. O número total de infetados em Itália subiu para 4492 (ontem contabilizou-se 3492), para um total de 62.013 casos positivos de coronavírus. Itália continua a ser o país do mundo com mais vítimas mortais e casos registados de infeção pelo novo coronavírus.

Em França, registou-se 365 mortes nas últimas 24 horas, encontrando-se entre as vítimas uma jovem de 16 anos. O número total de mortes subiu para 1696.

No Reino Unido, o número de mortes nas últimas 24 horas atingiu os 115, totalizando agora 578 óbitos, anunciou o Ministério da Saúde britânico. O balanço publicado hoje contabiliza 11.658 casos positivos entre 104.866 pessoas testadas ao coronavírus.

Mais de meio milhão de casos de infeção com o novo coronavírus e quase 23 mil mortes foram registados em todo o mundo desde o início da pandemia. De acordo com dados obtidos pela agência France Presse junto de fontes oficiais, pelo menos 501.556 casos de infeção, e 22.920 mortes, foram registados em 182 países e territórios.